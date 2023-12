Belgen verkiezen doelman met 8 caps boven Mignolet als vervanger van Courtois

Als het aan de Belgen ligt, verdedigt Koen Casteels komende zomer het doel van de Rode Ruivels tijdens het EK. Dat heeft een poll van Het Nieuwsblad uitgewezen. België moet het tijdens het Europees kampioenschap stellen zonder de zwaar geblesseerde Thibaut Courtois, waardoor het speculeren over zijn vervanger in volle gang is.

Waar verwacht werd dat de meeste stemmen naar Simon Mignolet zouden gaan, geniet Casteels voorlopig het vertrouwen van het Belgische volk. De doelman van VfL Wolfsburg kreeg liefst vijftig procent van de stemmen.

Mignolet volgt op gepaste afstand met 31 procent van de stemmen. Matz Sels (Strasbourg, 7 procent), Maarten Vandevoordt (KRC Genk, 5 procent), Thomas Kaminski (Luton Town, 4 procent) en Arnaud Bodart (Standard Luik, 3 procent) sluiten de rij.

Van bovengenoemde namen is Mignolet veruit de meest ervaren naam. De sluitpost van Club Brugge diende zijn land al 35 keer, maar zwaaide min of meer af als international. Toch laat hij ook geregeld ruimte voor een terugkeer.

Casteels stond tot dusver acht keer tussen de palen als vervanger van Courtois en maakte in alle gevallen een prima indruk. De 31-jarige routinier is bezig aan zijn negende seizoen in dienst van Wolfsburg.

Verwacht wordt dat door de blessure van Courtois Mignolet zich opnieuw beschikbaar gaat stellen voor de nationale ploeg van België. De voormalig doelman van Liverpool ging eerder mee naar het EK 2016 en de WK's van 2014 en 2018.

België is tijdens het EK ingedeeld in een Groep met Roemenië, Slowakije en een winnaar van de play-offs: Israël, Bosnië-Herzegovina, Oekraïne of IJsland. De ploeg van Domenico Tedesco speelt zijn wedstrijden in Frankfurt, Keulen en Stuttgart.

