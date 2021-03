Driessen: ‘Hoogma jaagt met uitlatingen Brobbey als het ware Nederland uit’

Vrijdag, 5 maart 2021 om 06:58 • Laatste update: 07:05

Valentijn Driessen kan zich de woede bij Ajax over de uitspraken van KNVB-directeur Nico-Jan Hoogma over Brian Brobbey goed voorstellen. Hoogma zei in het YouTube-praatprogramma VoetbalTijd dat hij het zou begrijpen als Brobbey na dit seizoen vertrekt naar RB Leipzig, de club die hem naar verluidt transfervrij wil overnemen van Ajax. Driessen vindt dat Hoogma zich in zijn rol als voorman van het Nederlandse topvoetbal niet in het openbaar moet bemoeien met de clubkeuze van de jeugdinternational.

“Het valt goed te begrijpen dat Ajax-directeur Marc Overmars kwaad is dat Hoogma het talent Brian Brobbey aanspoort om gratis naar RB Leipzig te vertrekken, omdat Julian Nagelsmann er trainer is en zijn zoon zulke goede ervaringen heeft met deze Duitse wonderboy van het trainersgilde. Een faux-pas, omdat Ajax alles in het werk stelt om het zelfopgeleide talent langer aan zich te binden zodat de negentienjarige spits zich in eigen omgeving verder kan ontwikkelen en behouden blijft voor Ajax en de Eredivisie”, schrijft Driessen vrijdag in zijn column voor De Telegraaf.

Een dag eerder noemde Overmars het ‘te gek voor woorden’ dat Hoogma zich uitliet over de mogelijke nieuwe club van Brobbey, die diverse aanbiedingen van Ajax weigerde. “Als hoogste baas in het Nederlandse topvoetbal jaagt Hoogma met zijn uitlatingen Brobbey als het ware Nederland uit”, stelt Driessen. “Wie zegt trouwens dat Nagelsmann in Leipzig blijft? Het gedweep met Nagelsmann door KNVB’er Hoogma komt uit de koker van zijn zoon Justin. Hij verliet Heracles op negentienjarige leeftijd voor Hoffenheim, vond Nagelsmann daar een bijzondere trainer en had die tijd niet willen missen.”

Driessen wijst op de tegenvallende periode van Hoogma in Duitsland: “Hoogma junior kwam in anderhalf jaar Hoffenheim tot welgeteld twee competitieduels alvorens verhuurd te worden aan FC St. Pauli en FC Utrecht. Inmiddels heeft FC Utrecht de 22-jarige centrale verdediger definitief overgenomen en belandde deze vorige maand vlak voor zijn enkelblessure op de bank bij de middenmoter.” Volgens Driessen biedt het werken met Nagelsmann geen enkele garantie. “Niet voor Justin Hoogma en niet voor Brobbey.”

Driessen haalt ook de situatie van Mohamed Ihattaren bij PSV aan. Hij lag vorige week overhoop met trainer Roger Schmidt en werd niet voor het eerst dit seizoen buiten de wedstrijdselectie gelaten. Driessen noemt het een ‘brevet van onvermogen’ dat de trainers bij PSV er niet in slagen om Ihattaren in het gareel te houden. De chef voetbal van de krant vindt dat men bij PSV aan de slag moet gaan met Ihattaren en niet de grens over moeten jagen. “Zoals KNVB’er Hoogma bij Ihattarens vriend Brobbey. Dat zou doodzonde zijn voor de Eredivisie en doodzonde voor het Nederlandse voetbal. Zelfs zulke toptalenten kunnen in het buitenland zomaar verzuipen.”