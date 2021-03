Mohamed Ihattaren verrast en brengt bezoek aan zeventienjarige Ruben

Dinsdag, 2 maart 2021 om 17:50 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:58

Mohamed Ihattaren heeft maandag de zeventienjarige Ruben van Harten uit Bunschoten verrast. De aanvallende middenvelder van PSV kwam plots voor de deur van de familie Van Harten aanrijden om de jongen een voetbalshirtje te overhandigen. "Ik sta te trillen van blijdschap", zei Ruben na afloop tegen zijn vader Gertjan, zo schrijft het Algemeen Dagblad dinsdag.

Gertjan publiceerde maandag via Instagram enkele foto's van Ihattaren en zijn zoon, die poseren met een shirt van het talent. "Ook in huize Van Harten wordt vandaag over Ihattaren gesproken", schreef hij met een knipoog. "Niet vanwege de situatie bij PSV, maar omdat hij Ruben een shirt van PSV kwam brengen. Daar werd zelfs deze Feyenoord-fan blij van. Ruben is dolgelukkig. Mohamed Ihattaren: hartelijk dank."

Gertjan is zelf een Feyenoord-supporter en eigenlijk geldt hetzelfde voor zijn zoon Ruben, die is geboren met het Syndroom van Down. Rond de kerst liet een kennis van het gezin Van Harten zijn badkamer verbouwen. Toen die kennis erachter kwam dat de aannemer niemand minder dan de broer van Ihattaren was, vertelde hij hem over Ruben. Destijds zocht Ihattaren al contact met Ruben.

"Ruben had op dat moment net het coronavirus opgelopen en Ihattaren belde hem om hem sterkte en beterschap te wensen. Hij beloofde toen al dat Ruben een shirtje van hem zou krijgen", vertelt Gertjan aan het Algemeen Dagblad. Het verraste hem desondanks dat Ihattaren maandag op de stoep stond. "Die jongen heeft natuurlijk heel veel fans, dus ik zou het hem ook niet kwalijk hebben genomen als het er niet meer van was gekomen." Overigens is Ruben inmiddels hersteld van het coronavirus, net als de rest van het gezin, dat eveneens corona had.