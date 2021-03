Willem van Hanegem: ‘Als het dé reden zou zijn, vind ik het zielig’

Maandag, 1 maart 2021 om 07:18 • Laatste update: 07:37

Willem van Hanegem vindt dat PSV zich niet goed opstelt ten opzichte van Mohamed Ihattaren. De Kromme is van mening dat de clubleiding er beter alles aan kan doen om het negentienjarige talent door deze fase van zijn loopbaan te slepen, zo schrijft hij in zijn column voor het Algemeen Dagblad. Hij wijst onder meer naar het overlijden van de vader van Ihattaren in 2019.

Ihattaren werd zondag door trainer Roger Schmidt buiten de wedstrijdselectie gelaten voor de wedstrijd tegen Ajax (1-1). Op social media plaatste de club een verklaring over de afwezigheid van de middenvelder. “De voltallige staf, spelersgroep en directie heeft er de afgelopen periode alles aan gedaan om Ihattaren te ondersteunen en van waarde te laten zijn voor PSV. Die mogelijkheid heeft hij niet aangegrepen. PSV heeft daarom besloten dat de negentienjarige middenvelder dit weekend geen deel uitmaakt van de A-selectie”, zo klonk het statement.

Ihattaren kwam de afgelopen weken meerdere keren in het nieuws doordat hij op Instagram spelers van Ajax feliciteerde met hun prestaties. “Dat Mo Ihattaren Ajax feliciteert als ze Lille uitschakelen in de Europa League, daar vind iedereen wat van. Laat die jongen lekker. Ik vind dat zo’n gezeur”, schrijft Van Hanegem. “Of dat mee heeft gespeeld bij PSV om zelfs een persverklaring op te stellen waaruit blijkt dat Ihattaren zich niet professioneel kan gedragen, weet ik niet. Als het dé reden zou zijn, vind ik het zielig.”

“Help die jongen nou gewoon in een moeilijke fase in zijn loopbaan”, vervolgt Van Hanegem, die benadrukt dat Ihattaren het ‘enorm voor zijn kiezen heeft gehad’ met het overlijden van zijn vader. “Niet iedereen loopt altijd in de pas en jonge spelers moeten echt nog veel leren. Ik hoop vurig dat Ihattaren straks weer de pannen van het dak speelt. Of dat nou bij PSV is of niet, maakt mij niet uit. Maar ik heb hem dingen zien doen die ik weinig spelers op die leeftijd ooit zag doen. Dat wil ik weer zien.”

PSV en Ihattaren zijn het nog altijd niet eens over een nieuw contract. Zijn huidige verbintenis loopt af in de zomer van volgend jaar en Valentijn Driessen denkt dat de huidige situatie nadelig kan uitpakken voor de club. “Voor Ihattaren hoopt PSV te zijner tijd veertig, vijftig miljoen euro te ontvangen. Maar met een contract tot medio 2022, Ihattarens weigerachtige houding tussentijds bij te tekenen, z’n opzichtige geflirt met Ajax en problemen met Schmidt kan het zomaar zo zijn dat Ihattaren komende zomer voor weinig, of de zomer daarop voor 0 euro de deur uitloopt”, schrijft Driessen in zijn column voor De Telegraaf. “Het laatste valt niet uit te sluiten. Ihattarens vriend Brobbey – beiden hebben Raiola als zaakwaarnemer – vertrekt na dit seizoen ook gratis bij Ajax.”