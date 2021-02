Kenneth Perez: ‘Het is maar de vraag of Ihattaren daar aan spelen toekomt’

Zondag, 28 februari 2021 om 20:03 • Chris Meijer

Mohamed Ihattaren moet ‘bij zinnen’ komen, zo adviseert Kenneth Perez hem in het programma Dit was het Weekend van ESPN. De negentienjarige aanvallende middenvelder maakte zondag geen deel uit van de wedstrijdselectie van PSV voor het thuisduel met Ajax (1-1). PSV en Roger Schmidt communiceerden dat dit te maken had met een gebrek aan discipline bij Ihattaren.

“Ik denk dat Ihattaren en Schmidt elkaar niet zo liggen”, zo begint Perez zijn analyse “Het toverwoord van Schmidt is hard werken. Ihattaren is van nature geen harde werker, eerder een stylist. Dat gezegd hebbende: de bal ligt bij Ihattaren, want de trein dendert door. Hij heeft een goede zaakwaarnemer, dus hij zal wel goed terechtkomen. Dan moet hij het daar laten zien, bij AC Milan bijvoorbeeld. Het is maar de vraag of hij daar aan spelen toekomt. De PSV-trein dendert door.”

“Deze trainer is een gigantische fan van Rosario en Sangaré, want ze werken hard”, gaat de Deense analist verder. Presentator Jan Joost van Gangelen haalt aan dat Schmidt wel fan is van Mario Götze, in zijn woorden evenals Ihattaren een ‘stylist’. “Ik denk niet dat Götze heel veel harder werkt, maar hij staat beter. Dus hij hoeft niet zo hard te werken, hij ziet waar hij moet staan en is slimmer. Ihattaren is negentien en Götze dertig, die heeft alles al meegemaakt. Ihattaren kan je met hem niet vergelijken.”

“Qua voetbal heeft Ihattaren veel meer dan deze jongens, alleen deze trainer vindt hard werken heel belangrijk en dat is het ook. Daarom is Ihattaren erbij gebaat om tot zinnen te komen en in de leer te gaan. Want voetballen hoeft hij niet te leren, maar wel hoe het is om professional te zijn. Denk je niet dat je bij alle grote clubs waarvan hij droomt ook hard moet werken?”, zo besluit Perez. Schmidt ging na afloop van het duel met Ajax op de persconferentie nog in op de absentie van Ihattaren.

“Vandaag en afgelopen donderdag heb je goed kunnen zien wat je moet brengen als middenvelder van PSV”, zo gaf Schmidt te kennen. Het is vooralsnog onduidelijk voor hoe lang Ihattaren uit de A-selectie van PSV is verwijderd. “Als hij zoveel inzet toont en speelt zoals Mario Götze, Ryan Thomas, Cody Gakpo, Noni Madueke of Mauro Júnior, dan kan hij misschien weer spelen. Anders zeker niet.”