Frenkie de Jong schittert in ouderwetse show van Lionel Messi

Woensdag, 24 februari 2021 om 20:45 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:58

Barcelona heeft woensdagavond een broodnodige overwinning in LaLiga geboekt. Na de misstappen tegen Paris Saint-Germain (1-4 verlies) en Cádiz (1-1) was het team van trainer Ronald Koeman met 3-0 te sterk voor Elche, de nummer achttien van de Spaanse competitie. Koeman koos in het inhaalduel van de eerste speeldag voor liefst vijf wijzigingen ten opzichte van de voorgaande duels. Lionel Messi had met twee doelpunten en een voorassist een belangrijk aandeel in de zege. Aan het tweede doelpunt van de Argentijn ging een heerlijke actie van Frenkie de Jong vooraf.

Barcelona kreeg het niet voor elkaar om in de eerste helft afstand te nemen van Elche. De laagvlieger speelde moedig voetbal en maakte achterin een sterke indruk. De weinige keren dat het team van Koeman wel langs de verdedigers van Elche kwam, hield Edgar Badia zijn team op de been. Zo had de doelman al in de eerste minuut een uitstekende redding in huis op een schot van Trincao, na een één-twee tussen Messi en De Jong.

Badia kwam bijna twintig minuten later opnieuw als winnaar uit de strijd toen Trincao de bal van Messi kreeg, zich van twee tegenstanders ontdeed en op de doelman stuitte. In de 29e minuut reageerde de keeper goed op een kopbal van De Jong. Elche was gevaarlijk in de omschakeling en zorgde voor enkele hachelijke situaties. Zo miste een inzet van Lucas Boyé in de vierde minuut de nodige precisie en twee minuten voor de pauze was het aan Ter Stegen te danken dat Pere Milla de bezoekers niet met een 0-1 voorsprong de rust instuurde.

Leoooo Messiiii ?? Het Argentijnse wonderkind breekt de ban voor Barça tegen Elche ???? Messi zet de aanval zelf op en rondt 'm af na een fraai hakje van Braithwaite ??#ZiggoSport #LaLiga #BarcaElche pic.twitter.com/YUxLgXyiRW — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 24, 2021

Koeman wilde na rust meer snelheid in het elftal zien en koos voor de entree van Ousmane Dembélé, ten koste van Pjanic. Twee minuten na de pauze verscheen reeds de 1-0 op het scorebord, al was het doelpunt voor negentig procent aan de individuele kwaliteiten van Messi te danken. De vedette ontving de bal van Pedri en was vervolgens niet bij te benen in zijn rush richting het strafschopgebied. Na een één-twee met Martin Braithwaite, die het leer met de hak teruggaf, schoot hij de bal achter Badia: 1-0.

Hoewel Barcelona het duel in moreel opzicht controleerde, gooide Elche allerminst de handdoek in de ring. Een schitterende actie van De Jong na 69 minuten was echter de genadeklap voor de bezoekers. De Nederlander liet drie tegenstanders zijn hielen zien en gaf de bal vervolgens goed af aan Messi, die in het strafschopgebied niet van de bal te krijgen was en van dichtbij scoorde: 2-0.

Frenkie de Jong ?? Leo Messi ?? Weer een heerlijke treffer van Messi, dit keer na een prachtige actie vanaf eigen helft van Frenkie??#ZiggoSport #LaLiga #BarcaElche pic.twitter.com/MxTIBp3JEm — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 24, 2021

De 3-0 van Barcelona, enkele minuten later, was ook van schitterende makelij. Messi gaf de bal ineens vanaf rechts richting de linkerpaal waar Braithwaite de bal richting Jordi Alba kopte en de back het leer van dichtbij binnenwerkte. Sergiño Dest deed alleen het laatste kwartier mee. Door de zege is Barcelona voorlopig derde, met twee punten meer én ook een wedstrijd meer dan Sevilla. De Zuid-Spaanse club is komende zaterdag én volgende week woensdag de tegenstander van de Catalanen, in respectievelijk LaLiga en Copa del Rey.