Ajax ziet met ‘kanonnen’ aanknopingspunten voor lagere straf voor Onana

Maandag, 22 februari 2021 om 06:54 • Laatste update: 07:01

Ajax gaat officieel beroep aantekenen bij het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS) tegen de schorsing van André Onana, zo bevestigt woordvoerder Miel Brinkhuis tegenover De Telegraaf. De krant schrijft dat de Amsterdammers met de gerenommeerde advocaten Dolf Segaar en Javier Ferrero ‘zwaar geschut’ inzet om de dopingschorsing van twaalf maanden naar beneden te krijgen. Er moet worden aangetoond dat Onana met de ‘lichtste mate van onzorgvuldigheid’ het verboden middel furosemide tot zich heeft genomen.

Segaar maakt vanaf 2006 deel uit van de de Nederlandse dopingautoriteit, waarvan hij tussen 2008 en 2015 voorzitter was. Hij wordt bijgestaan door Ferrero, een ‘gelauwerde’ Spaanse advocaat die meerdere keren werd ingeschakeld door de World Anti Doping Agency (WADA). Deze ‘kanonnen’, zoals De Telegraaf het noemt, gaan samen met huisjurist Ivo Trijbits proberen om de schorsing van Onana te verlagen bij het CAS.

Ajax ziet aanknopingspunten voor een lagere straf in de motivatie voor de schorsing van Onana van de UEFA. “Welke? Daar willen we niet op vooruitlopen”, reageert Brinkhuis. In eerste instantie adviseerde de zogenaamde disciplinary inspector van de UEFA om Onana voor 24 maanden te schorsen. De UEFA Appeals Body ging daar niet in mee en kwam tot een schorsing voor twaalf maanden.

De stukken van de UEFA wijzen volgens De Telegraaf uit dat Onana een medicijn van zijn vrouw per ongeluk heeft aangezien voor een pijnstiller. “Er is geen verschil van mening over de feiten, maar wel over de strafmaat”, aldus Brinkhuis. Voor abusievelijk dopinggebruik worden drie categorieën gehanteerd: ’lichte mate van onzorgvuldigheid’ (0 tot 8 maanden schorsing), een ’gemiddelde mate van onzorgvuldigheid’ (8 tot 16 maanden schorsing) en een ’belangrijke mate van onzorgvuldigheid’ (16 tot 24 maanden schorsing).

Segaar, Ferrero en Trijbits moeten het CAS ervan zien te overtuigen dat er sprake is van de ‘lichtste mate van onzorgvuldigheid’. De advocaten achten de kans klein dat de schorsing van Onana na het beroep nog hoger zal uitpakken. Er zal nu in eerste instantie een Statement of Appeal moeten worden ingediend, gevolgd door een Appeal Brief. De UEFA is daarna in de gelegenheid om schriftelijk te antwoorden, waarna een mondelinge behandeling met pleidooien volgt.

Mogelijk houdt Ajax zich ook vast aan de schorsing die Mohamed Camara en Sekou Koita van Red Bull Salzburg afgelopen week kregen. Het duo kreeg tijdens interlandverplichtingen bij Mali een verkeerd pilletje tegen hoogteziekte van de teamdokter, waardoor ze even later een positieve dopingtest aflegden. Camara en Koita kregen een schorsing van drie maanden, terwijl de teamdokter per direct werd geschorst door de Malinese voetbalbond. Overigens lijkt het verschil tussen deze zaak en die van Onana te zitten in het feit dat Camara en Koita het verboden middel kregen van een teamdokter, terwijl de doelman van Ajax het daadwerkelijk zelf tot zich nam.