Ibrahim Afellay zucht: ‘Maar ja, hij had weer een Hans Kazàn-act in gedachten’

Maandag, 22 februari 2021 om 00:08 • Dominic Mostert

Roger Schmidt nam zondag een groot risico met zijn opstelling tegen Vitesse, zo oordelen de analisten van Studio Voetbal. De trainer van PSV koos ervoor om slechts vijf spelers op te stellen die donderdagavond ook een basisplaats hadden in de Europa League-wedstrijd tegen Olympiacos (4-2 nederlaag). Bovendien stapte hij af van het vertrouwde 4-2-2-2-systeem, al greep Schmidt daar wel op terug na een teleurstellende eerste helft.

"Ik vind dat Schmidt een enorm risico heeft genomen", stelt Pierre van Hooijdonk in het praatprogramma. "Hij is wel standvastig. Het maakt niet uit wat we in Nederland roepen, hij volgt zijn eigen pad. Het lijntje was vandaag ontzettend dun." Zelf zei de trainer dat hij 'opties op de bank' wilde hebben. "Ik dacht dat we aan elkaar gewaagd zouden zijn. Dan is het heel belangrijk om nieuwe wapens te kunnen inzetten. Dat bleek vandaag de juiste aanpak. We hebben momenteel veel geblesseerde spelers, ook in de aanval. We moeten dus goed oppassen hoe we onze topspelers inzetten", vertelde Schmidt aan de NOS.

PSV stond bij rust met 0-1 achter en die tussenstand had nog slechter kunnen uitvallen.In de pauze greep Schmidt in, door Adrian Fein en Gutiérrez te vervangen door respectievelijk Philipp Max en Donyell Malen en terug te keren naar een 4-2-2-2-systeem, met Mauro als rechtsbuiten en Rosario op het middenveld. In het 'vertrouwde' systeem wist PSV de wedstrijd toch nog te kantelen, door een treffer van Malen en een dubbelslag van Mario Götze. Hoewel het wisselbeleid ervoor heeft gezorgd dat enkele sterspelers van PSV zich niet maximaal hoefden in te spannen in de aanloop naar de return tegen Olympiacos, heeft Van Hooijdonk weinig begrip voor de keuze.

"Ik heb een beetje het idee dat Schmidt nog steeds denkt dat hij in de voorbereiding zit. Dat hij vandaag (zondag, red.) tegen Geldrop heeft moeten spelen en dat de competitie straks op 1 juni gaat beginnen", lacht de oud-aanvaller. "Je kunt wel blessures hebben, en dan doelt hij op Madueke en Gakpo, maar je zet je beste speler, Malen, op de bank." Ook Theo Janssen denkt dat PSV goed wegkwam. "De wedstrijd had in de eerste helft al beslist kunnen zijn. Vitesse had al met 2-0, 3-0 voor kunnen staan. Hij koos ervoor om 5-3-2 te spelen. Nou, dat pakte heel slecht uit. Hij heeft het niet voor niets in de rust aangepast naar het vaste systeem."

"Alles wat hij in het begin deed, was achteraf niet goed", concludeert Janssen. Tafelgenoot Ibrahim Afellay merkt op dat hij er als voetballer geen problemen mee had om midweeks te spelen en daarna in het weekend nog in actie te komen in de competitie. "Uiteindelijk is dit wat je het liefst doet als speler: zoveel mogelijk wedstrijden spelen. Een Malen op tachtig procent is toch nog steeds beter dan een Vertessen? Kom op, het is je topscorer! Dat heeft hij tegen Vitesse ook weer bewezen. Maar ja, hij (Schmidt, red.) had weer een Hans Kazàn-act in gedachten", verzucht Afellay.