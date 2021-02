Franse media prijzen ‘goddelijk’ Ajax: ‘Lille had het sinds PSG niet zo lastig’

Vrijdag, 19 februari 2021 om 08:59 • Rian Rosendaal

In Frankrijk wordt met veel respect gesproken en geschreven over Ajax na de 1-2 overwinning op Lille OSC in de tweede ronde van de Europa League. Met name de veerkracht van het elftal van trainer Erik ten Hag kan op waardering rekenen van de Franse media. De strafschop die Ajax kreeg in de 87ste minuut, nadat Nicolás Tagliafico naar de grond was gegaan na een duel met Renato Sanches in het strafschopgebied, veranderde alles voor de thuisploeg.

"Lille gooit zijn eigen glazen in tegen Ajax", zo concludeert L'Equipe na de knotsgekke slotfase van de Europese ontmoeting. De Franse krant verwijst vervolgens naar de strafschop voor de bezoekers, toen de thuisclub nog met 1-0 leidde. Op aanraden van de VAR checkte arbiter Ivan Kruzliak het videoscherm, waarna de bal op de stip ging. "Dat moment veranderde alles voor Lille. Sanches aarzelde een tiende van een seconde, wat fataal bleek te zijn. In plaats van de bal raakt hij Tagliafico. Kruzliak was vastbesloten, maar de VAR twijfelde. Is dit echt een fout van Sanches of forceerde Ajax hier een strafschop? De penalty bleef uiteindelijk staan. Tot woede van Lille, maar het maakte Tadic niets uit", zo wordt verwezen naar de late gelijkmaker van Ajax.

La Voix Du Nord heeft een mooie omschrijving van de Europese kraker van donderdagavond in petto. "Lille wordt beroofd van een wonder tegen het goddelijke Ajax", zo kopt de regionale Franse krant. "De koploper in Ligue 1 zag er niet goed uit tegen de Bataafse opponent, die vooral voor rust veel kansen wist af te dwingen. Lille heeft het sinds de thuiswedstrijd tegen Paris Saint-Germain (0-0, red.) in december niet meer zo lastig gehad op eigen veld. Maar door de zeer sterke verdediging bleven ze wél in leven. Lille zal nu echter met goede ideeën moeten komen om de zaken volgende week in Nederland nog recht te kunnen zetten."

De Franse krant zag Lille verrassend de leiding nemen in de 72ste minuut, met het doelpunt op naam van Timothy Weah. "Ongelooflijk, het doelpunt kwam compleet uit de lucht vallen voor Lille. De Fransen waren tot dat moment niet meer dan een stel Pelgrims tegen het goddelijke Ajax. Een zege was heel ldichtbij, maar een beslissing van de scheidsrechter stuurde ze weer terug naar het vagevuur. Het is wreed, maar terecht." France Football komt eveneens tot de conclusie dat Ajax de overwinning verdiende. "Het is een logische nederlaag van Lille, ondank de zure nasmaak van de strafschop. Lille werd door Ajax met beide benen op de grond gezet. Het doorzettingsvermogen van Ajax betaalde zich uiteindelijk uit."

France Football zag Ajax na een moeizaam begin steeds beter spelen, ondank de afwezigheid van enkele gevestigde namen. "Ajax, zonder André Onana, Quincy Promes, Ryan Gravenberch en zelfs Sébastien Haller, drukte op iedere linie zijn stempel en Daley Blind was echt overal." Het Franse blad snapt ondanks de zege op Lille wel waarom Ajax de groepsfase in de Champions League niet heeft overleefd. "De fout van Tagliafico herinnert ons aan de derde plaats van Ajax achter Liverpool en Atalanta. De prijs voor de individuele fouten is te hoog. Ajax verloor tegen Liverpool (0-1, red.) door een eigen doelpunt van Tagliafico en op Anfield (1-0, red.) was het de beurt aan Onana."

Ajax kan ook op complimenten rekenen van Lille-coach Christophe Galtier. "We werden gewoon op veel onderdelen afgetroefd", zei de verliezende trainer in gesprek met L'Equipe. "Ik hoop echter dat dit een incident is en dat we hiervan zullen leren. We stonden tegenover een superieur elftal, desondanks hadden we rustiger moeten blijven. Helaas verloren we de controle over het duel. Maar in het returnduel is nog steeds van alles mogelijk. De teleurstelling komt overigens niet door de uitslag, maar door het vertoonde spel. We zijn niet aan voetballen toegekomen", aldus de teleurgestelde Galtier.