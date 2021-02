Brian Brobbey schiet Ajax in knotsgek slot naar zege op Lille

Donderdag, 18 februari 2021 om 22:51 • Chris Meijer • Laatste update: 23:03

Ajax heeft zichzelf donderdagavond in de heenwedstrijd van de zestiende finale van de Europa League tegen Lille OSC een uitstekende uitgangspositie verschaft voor de return. Door een fout van Nicolás Tagliafico en een doelpunt van Timothy Weah dreigden de Amsterdammers te gaan verliezen in het Stade Pierre-Mauroy, maar in de slotfase werd het duel in een tijdsbestek van twee minuten volledig gekanteld. Dusan Tadic schoot vanuit een strafschop de gelijkmaker binnen, waarna de ingevallen Brian Brobbey Ajax een 1-2 zege bezorgde. Over een week wacht de return in de Johan Cruijff ArenA.

Erik ten Hag kon in Lille geen beroep doen op de geblesseerde Noussair Mazraoui, de geschorste Ryan Gravenberch en de niet-speelgerechtigde Sebastien Haller, waardoor er basisplaatsen werden ingeruimd voor Devyne Rensch, Edson Álvarez en David Neres. Tadic speelde in de spits, Daley Blind werd naar het middenveld geschoven en Lisandro Martínez was daardoor in het centrum van de defensie geposteerd. In een afwachtende beginfase was er vooral veel werk voor scheidsrechter Ivan Kruzliak uit Slowakije, die Álvarez al na dertien minuten spelen een gele kaart gaf en kort daarna ook Zeki Çelik op de bon slingerde.

Het eerste schot op doel kwam van Antony, al leverde de gekraakte poging weinig problemen op voor Mike Maignan. De doelman van Lille moest kort daarna wel ingrijpen toen de bal andermaal voor de voeten viel van Antony. De Braziliaanse aanvaller schoot van dichtbij tegen Maignan aan. Ook de derde goede mogelijkheid was voor Antony, die de bal na een passje van Neres in de handen van Maignan schoot. Lille stelde daar in de eerste helft geen echte kans tegenover, al strandden een aantal veelbelovende aanvallen op het laatste moment.

Vrijwel direct na de rust deed zich een gevaarlijke situatie in het strafschopgebied van Lille, waar Davy Klaassen de bal net miste na een goede pass van Martínez. Met een schot van Klaassen en een gevaarlijke voorzet van Antony zorgde Ajax in de eerste minuten van de tweede helft voor de nodige dreiging. Overigens liet ook Lille zich in de eerste fase na rust zien, nadat Martínez zich liet aftroeven op de achterlijn. Een voorzet vloog echter aan spits Jonathan David voorbij, mede doordat Rensch de bal toucheerde. Ook in de tweede helft was het meeste balbezit voor Ajax, dat na een uur spelen Daley Blind een ongevaarlijk schot over het doel zag leveren. Kort daarna zeilde een schot van Blind minder hoog over de lat.

Na 65 minuten spelen was Ajax heel dicht bij de openingstreffer. Maignan greep in toen Klaassen na een hakbal van Tadic voor zijn neus opdook, waarna Neres de bal voor open doel voor het inschieten leek te hebben. De Braziliaan raakte echter de onderkant van de lat, al floot scheidsrechter Kruzliak de aanval kort daarna meteen af. Waar Ajax de meeste aanspraak op een voorsprong leek te maken, kwam Lille met nog ruim een kwartier te gaan op voorsprong. Timothy Weah maakte dankbaar gebruik van een te korte terugspeelpass van Tagliafico en tikte de bal door de benen van Maarten Stekelenburg door tegen de touwen.

Ten Hag greep direct in door Brobbey ten koste van Neres binnen de lijnen te brengen en bracht later ook Perr Schuurs en Oussama Idrissi voor Antony en Rensch. De van Sevilla gehuurde Idrissi maakte daarmee zijn debuut voor Ajax. Met 84 minuten op de klok legde scheidsrechter Kruzliak de bal op de stip, nadat Tagliafico naar de grond ging in een duel met Renato Sanches. Videoscheidsrechter Marco Fritz riep Kruzliak vervolgens naar het scherm, maar de arbiter besloot toch een strafschop te geven. Tadic maakte vanaf elf meter geen fout en bracht daarmee de gelijkmaker op het scorebord.

Twee minuten later was het andermaal raak voor Ajax. Met een subtiele voetbeweging zette Klaassen Brobbey vrij voor Maignan en de ingevallen spits slaagde erin om via de doelman raak te schieten. In de blessuretijd voorkwam Botman nog dat Ajax via Klaassen uitliep naar een ruimere marge, maar de Amsterdammers kwamen aan de andere kant niet meer in de problemen en sleepten de 1-2 overwinning over de streep. Daardoor heeft Ajax een uitstekende uitgangspositie voor de return die over een week in de Johan Cruijff ArenA op het programma staat.