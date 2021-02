Opgeleefde Eriksen gaat viraal met interview tijdens de rust van Inter - Lazio

Maandag, 15 februari 2021 om 08:00

Christian Eriksen had zondagavond weer een basisplaats bij Internazionale in het met 3-1 gewonnen thuisduel met Lazio. De Deense middenvelder verscheen in de rust van de wedstrijd voor de camera’s van de Italiaanse televisie om zijn visie op de eerste helft te geven en deed dat in het Italiaans. Het leverde een interview op dat momenteel veelvuldig gedeeld wordt op social media.

Na de eerste helft stond Inter al op een 2-0 voorsprong, door twee doelpunten van Romelu Lukaku. “Het is geen gemakkelijke wedstrijd, jullie verdedigen goed en komen er op de counter goed uit. Hoe voel je dat op het middenveld? Hoe zag jij dat?”, vroeg de journalist in het Italiaans aan Eriksen. “Ja, ja, nee”, antwoordde de middenvelder. “Voor het veld... Een beetje slecht. Moeilijk. Goed voetbal is heel moeilijk, omdat er teveel tijd is. Maar het is 2-0 voor ons.”

“Het lijkt erop dat je beter presteert op die positie nu. Hoe is het om tussen Marcelo Brozovic en Nicolò Barella als mezzala (een centrale middenvelder die uitwijkt naar de zijkanten, red.) te spelen?”, vervolgde de journalist. “Ja, ja, nee. De wedstrijd beter en beter”, reageerde Eriksen. “Een voor een. Dan werk ik beter beter. Ja, nee... Beter.”

Veel Inter-fans nemen het op social media overigens op voor Eriksen, omdat hij zijn best deed om Italiaans te spreken. De 29-jarige middenvelder leek afgelopen maanden op weg naar de uitgang bij Inte. Antonio Conte deed in de eerste seizoenshelft nauwelijks een beroep op hem en directeur Beppe Marotta liet weten dat er geen toekomst voor hem was in Milaan. Eriksen werd in januari veelvuldig in verband gebracht met een transfer, bijvoorbeeld naar de Premier League. Het kwam er echter niet van en de laatste weken doet Conte plotseling weer een beroep op hem.

Eriksen had tegen Lazio voor de tweede keer op rij een basisplaats, nadat hij midweeks in het bekerduel met Juventus (0-0) al aan de aftrap verscheen. Tijdens het competitieduel met Benevento (4-0 zege) eind januari ruimde Conte ook al een plaats in voor de Deen in zijn eerste elf. “Eriksen begint te begrijpen wat we van hem willen en dat hij nu én vorige week speelde, laat zien dat hij echt aan het groeien is”, zegt Conte in gesprek met Sky Italia na afloop van het duel met Lazio. “Dit is het pad, iedereen moet het gevoel hebben dat we op ze kunnen rekenen. Er is maar één doel: Inter trots maken.”

“Christian had wat problemen om zich hier te settelen en het Italiaanse voetbal te begrijpen, wat heel moeilijk en tactisch is in vergelijking met de Premier League. De intensiteit ligt in de Serie A dit seizoen ook een stuk hoger dan voorheen”, vervolgt Conte. “We hebben verschillende manieren geprobeerd om een plek voor hem te maken, zelfs door het tactische systeem te veranderen. Ik denk dat hij nu een stap naar ons gemaakt heeft, hij begint Italiaans te begrijpen en dat is een belangrijke ontwikkeling. Hij was nu heel gefocust op verdedigen én aanvallend. Ik vertrouw meer op hem, hij is een extra optie geworden.”