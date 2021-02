Verbijstering over optreden tegen Ajax: ‘We moeten hem verkopen, dacht ik’

Donderdag, 11 februari 2021 om 12:28 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:28

Willy van de Kerkhof velt daags na de nederlaag van PSV tegen Ajax (2-1) in de TOTO KNVB Beker een hard oordeel over Denzel Dumfries. De oud-middenvelder van de Eindhovense club schrok met name van het optreden van de rechtsback in de eerste helft van de bekerkraker in de Johan Cruijff ArenA. Van de Kerkhof hoopt dat Dumfries heel snel weer zijn oude vorm weet te hervinden bij PSV.

"Als we hem kunnen verkopen moeten we dat doen, dacht ik toen ik hem tijdens de eerste helft zag", verwijst de teleurgestelde Van de Kerkhof bij Omroep Brabant naar het optreden van Dumfries van woensdagavond tegen Ajax. "Maar ik denk niet dat de clubs voor hem in de rij staan. Hij moet zichzelf herpakken en proberen op zijn oude niveau terug te komen, want voetballen kan hij ontegenzeglijk." De oud-speler van PSV stoort zich duidelijk aan de houding van de vleugelverdediger. "Hij denkt nu dat hij alles kan. Terug in het mandje, zou ik zeggen."

PSV verliest weer een topper: 'Een kleine domper'

Van de Kerkhof trekt aan de hand van het bekerduel met Ajax een andere harde conclusie. "Nu zie je dat een speler zoals Eran Zahavi eigenlijk niet goed genoeg is voor PSV. Als er snelheid en techniek gevraagd wordt, blijft hij achter", legt hij de vinger op de zere plek bij de aanvaller van PSV, die vorig jaar zomer werd binnengehaald door trainer Roger Schmidt. "Dan vraag ik me af: moet je hem nog wel opstellen? In mijn optiek kun je met Donyell Malen alleen in de spits prima vooruit. Het grote probleem voor PSV is dat Cody Gakpo nog afwezig is. Hij is voor dit PSV een essentiële speler", kijkt Van de Kerkhof kritisch naar de voorhoede in Eindhoven.

PSV kwam dus opnieuw tekort in een topwedstrijd en voor Van de Kerkhof kwam de nederlaag tegen Ajax niet bepaald als een verrassing. De formatie van Schmidt verloor eerder dit seizoen al van AZ (1-3) en Feyenoord (1-3), terwijl in het competitieduel met Ajax (2-2) een 0-2 voorsprong werd weggeven. "We lijken moeite te hebben met de wedstrijden tegen de andere clubs uit de top vier", verzucht Van de Kerkhof. "Als je daar geen wedstrijden van wint, pak je nooit een prijs." PSV vervolgt het Eredivisie-seizoen zaterdag met een uitwedstrijd tegen ADO Den Haag. Vanwege het strenge winterweer begint de ontmoeting in het Cars Jeans Stadion niet om 16.30 uur, maar om 18.45 uur.