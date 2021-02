Van der Sar richt zich met persoonlijke bericht tot fans: ‘Daar baal ik erg van’

Woensdag, 10 februari 2021 om 17:44 • Laatste update: 18:01

Edwin van der Sar heeft zich woensdag in een persoonlijk e-mail gericht tot de supporters van Ajax. De algemeen directeur van de Amsterdammers kijkt tevreden terug op de sportief uitstekende verlopen januari-maand. Tegelijkertijd schrijft Van der Sar dat hij baalt van de onrustige afgelopen week, waarin duidelijk werd dat recordaankoop Sébastien Haller niet is ingeschreven voor de Europa League en André Onana voor een jaar geschorst is vanwege dopinggebruik.

“Hopelijk gaat het goed met je”, zo opent Van der Sar het schrijven aan de supporters, dat door Ajax Life en Ajax Showtime is gepubliceerd. “Toppermaand januari ligt achter ons en kijkend naar onze sportieve prestaties tijdens dit overvolle programma, kunnen we tevreden terugkijken op deze maand. Dat is prettig met het oog op ons welbekende doel: de 35ste landstitel veroveren. Samen met jou, op welke manier dan ook.”

“De afgelopen week waren we met onze club helaas meermaals negatief in het nieuws. Geen goede start van de maand dus, daar baal ik erg van. Gelukkig rolt de bal woensdag weer”, gaat de algemeen directeur van Ajax verder. De Amsterdammers nemen het woensdagavond in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker op tegen PSV, in een nog altijd lege Johan Cruijff ArenA. Van der Sar spreekt de hoop uit om snel weer publiek te kunnen verwelkomen in de stadions.

“Ik zei het al eerder: zonder publiek heeft elk duel het gevoel van een oefenwedstrijd. We zijn enerzijds blij dat het betaalde voetbal kan doorgaan, maar anderzijds is het gemis van de fans elke keer enorm”, stelt Van der Sar. “Als je straks weer naar het stadion mag, dan is Ajax nog steeds Ajax. De club waar wij allemaal trots op zijn. We missen je en kijken uit naar betere tijden.”