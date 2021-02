Spartak Moskou bevestigt: drie opties voor Ajax in transfer van Promes

Maandag, 8 februari 2021 om 21:47 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:58

Spartak Moskou heeft Ajax drie verschillende opties geboden om Quincy Promes van de hand te doen, zo bevestigt directeur Anton Fetisov van de Russische topclub aan Sport-Express. Spartak wil zijn positie in elkaar geval verzekeren tegen de mogelijkheid dat de 29-jarige vleugelspits veroordeeld wordt voor het steekincident waarvan hij verdacht wordt.

Er zijn drie mogelijkheden waar Ajax in principe uit kan kiezen. Een daarvan is een vergoeding voor een huurperiode tot het einde van het seizoen, met daarbij een optie tot koop aan het einde van de jaargang. In dat geval weet Spartak meer over de eventuele veroordeling van Promes, voordat de beslissing genomen moet worden over een definitieve transfer.

De andere twee opties houden een directe transfer in: Spartak wil in dat geval uitsplitsing van de betalingen én de mogelijkheid om de overgang te ontbinden, mocht Promes veroordeeld worden. De derde optie is een transfer met volledige betaling, waarbij Ajax een deel zou moeten terugbetalen in geval van veroordeling.

"We hebben Ajax inderdaad drie opties geboden voor de deal", laat Fetisov optekenen op de Russische sportwebsite. "Spartak is bereid om te onderhandelen en wil flexibel omgaan met de situatie. We hopen tot een akkoord te kunnen komen." Ajax heeft vooralsnog niet gereageerd op de voorstellen van de huidige nummer drie van de Premier League in Rusland.