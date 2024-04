Positie Ten Hag op de tocht: 3-voudig CL-winnaar wil trainer Man United worden

Zinédine Zidane werd vrijdag door Mundo Deportivo nadrukkelijk in verband gebracht met een dienstverband bij Bayern München, maar het is zeer de vraag of de Fransman zelf oren heeft naar een overstap naar Beieren. Als we L'Equipe mogen geloven, heeft Zidane zijn zinnen gezet op een contract bij Manchester United.

Het Spaanse medium Mundo Deportivo trad vrijdag naar buiten met het nieuws dat een deal tussen Bayern en drievoudig Champions League-winnaar (als trainer) Zidane dichtbij was. De 51-jarige oefenmeester zou nog maar ‘één stap verwijderd’ zijn van een overstap naar Zuid-Duitsland.

Later op de dag werd dit nieuws al ontkracht door Florian Plettenberg. De transfermarktexpert van de Duitse tak van Sky Sport bevestigde dat Zidane in beeld is bij Bayern, maar de berichtgeving dat een deal bijna rond zou zijn ontkrachte hij stellig.

Kort daarop volgt dus het nieuws dat Zidane zelf oren zou hebben naar een overstap naar Manchester United. De oud-middenvelder zou de Duitse taal en het leven in Beieren als 'een obstakel' zien om bij Bayern aan de slag te gaan en ziet meer heil in een dienstverband op Old Trafford.

Al eerder werd Zidane meermaals gelinkt aan Manchester United, maar nooit kwam het daadwerkelijk van een samenwerking. Volgens Franse media wachtte hij tot de positie van bondscoach bij het Franse nationale elftal vrijkwam, maar Didier Deschamps verlengde vorig jaar zijn contract tot 2026, waardoor Zidane inmiddels wel bereid is elders aan de slag te gaan.

Momenteel staat Erik ten Hag aan het roer bij the Red Devils. Na een veelbelovend debuutseizoen kent de voormalig Ajax-trainer deze jaargang een moeilijkere periode. Manchester United werd vierde in de Champions League-groep en dreigt naast een miljardenbalticket voor komend seizoen te grijpen. Mogelijk biedt de FA Cup uitkomst: Ten Hag en zijn ploeg nemen het zondag in de halve finale van het bekertoernooi op tegen Championship-elftal Coventry City.

In Engelse media is de berichtgeving omtrent de toekomst van Ten Hag bij Manchester United verschillend. Nieuwe (deel)eigenaar Sir Jim Ratcliffe zou de oud-verdediger nog een seizoen lang de kans willen geven, maar ondertussen wordt de club wel gelinkt aan de nodige andere oefenmeesters.

