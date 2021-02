Kranten halen speler van Barcelona door het slijk: ‘Hij was ooit zó goed’

Maandag, 8 februari 2021 om 00:47 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 01:24

De kranten in Spanje verwachten niet dat Miralem Pjanic snel weer op een basisplaats bij Barcelona in LaLiga hoeft te rekenen. De middenvelder verscheen zondagavond in het uitduel met Real Betis (2-3 winst) voor de vijfde keer dit seizoen aan het startsignaal van een competitiewedstrijd en hij maakte geen enkele indruk op de Spaanse media in de 56 minuten die hij van Ronald Koeman in het Benito Villamarin op het veld mocht staan. “Opnieuw een desastreuze avond voor de Bosniër”, vatte Marca de verrichtingen van Pjanic samen.

“Het probleem is dat het geen nieuws meer is. Als hij de bal heeft, verwacht niemand meer dat hij er iets goeds mee zal doen. Hij was ooit zó goed”, betreurt de meest verkochte sportkrant van Spanje. Ook AS gebruikt het woord ‘desastreus’ in de beoordelingen van de spelers. “Een wedstrijd om snel te vergeten. Indien Pjanic de intentie had om te laten zien waartoe hij in staat was om meer speeltijd te krijgen, dan heeft hij na deze wedstrijd zijn kansen verspeeld.”

“Pjanic speelde ietwat meer naar voren op het middenveld, maar hij voegde werkelijk niks toe aan het spel van Barcelona. Onzichtbaar”, concludeerde de Madrileense sportkrant. Ook in Catalonië zelf is de kritiek niet mals. Sport deelt vier onvoldoendes uit aan de basiskrachten van Barcelona: een vijf voor Sergio Busquets, Riqui Puig en Martin Braithwaite, en een vier voor Pjanic. “Als linker- of rechtermiddenvelder past hij niet in het elftal”, concludeert de populaire sportkrant.

“In het 4-3-3-systeem kan Pjanic alleen maar als controleur spelen. Aan de zijkanten heeft hij het zwaar”, oordeelt journalist Sergi Capdevila. “Hij heeft niet de fysieke gesteldheid om alles te belopen of om weer snel terug te keren. Hij leed enkele keren bijzonder slordig balverlies. Hij is ver verwijderd van de verwachtingen die iedereen van hem heeft. Zijn bijdrage moet velen malen groter zijn.”

???????????? ?????????? ?? Het is weer gelijk in Sevilla dankzij de net ingevallen superster van Barça: 1-1 ??#ZiggoSport #LaLiga #BetisBarça pic.twitter.com/oS2KFwBEOC — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 7, 2021

“Pjanic kreeg een nieuwe kans om te bewijzen dat hij meer minuten verdiende. Hij kwam er niet eens bij in de buurt. Koud, koud. Een wissel die iedereen zag aankomen”, doelde journalist Xavier Muñoz van Mundo Deportivo op de wissel van de Bosniër in de 56e minuut. Dídac Peyret van Sport verzekert dat Koeman nooit veel fiducie heeft gehad in de kwaliteiten van Pjanic. De deal met Juventus werd echter al in juni afgesloten, ruim anderhalve maand voor de komst van Koeman. “De Nederlander was meer voorstander van een type voetballer als Georginio Wijnaldum. Iemand die meer het speelveld kan bestrijken en meer meters kan maken. Iemand die gevaarlijk is in het strafschopgebied, maar ook goed druk kan zetten.”

Peyret erkent dat het ook voor Pjanic niet makkelijk moet zijn om zijn draai te vinden. “Hij was een belangrijke speler bij Juventus, maar hij is er ongetwijfeld niet blij mee dat hij nu alleen speelt als Frenkie de Jong of Sergio Busquets rust krijgt. De terugkeer naar het 4-3-3-systeem, en een rol aan de zijkant, lijkt ook niet in zijn voordeel. Hij heeft jarenlang in een systeen met twee controleurs gespeeld. Met zijn schot was hij altijd een gevaar, maar hij wacht nog altijd op zijn eerste doelpunt. In het bekerduel met Cornellà scoorde hij niet eens vanaf elf meter. Het is niet makkelijk voor de Bosniër, die veelal in experimentele opstellingen moet aantreden en ook nog eens met spelers die niet vaak in actie komen.”

ElDesmarque strooide met onvoldoendes en Pjanic had, samen met Busquets en Braithwaite, de laagste beoordeling: een drie. “Een van de noviteiten in de basis elf en wéér een kans die hij onbenut laat. Pjanic vertraagt het spel, hij kan geen beslissende pass geven, hij organiseert het spel niet en hij komt niet in de buurt van het strafschopgebied.” Koeman deed in 23 duels in alle competities beroep op de middenvelder, die opvallend genoeg niet één minuut van de zes groepsduels in de Champions League miste. Volgende week dinsdag staat het eerste duel met Paris Saint-Germain in de achtste finales op de rol.