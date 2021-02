Aston Villa doet Arsenal wéér pijn door doelpunt na 74 seconden

Zaterdag, 6 februari 2021 om 15:26 • Daniel Cabot Kerkdijk

Aston Villa heeft Arsenal voor de tweede keer dit seizoen een nederlaag toegebracht. Het team van manager Dean Smith was zaterdag met 1-0 te sterk voor de Londenaren, die voor het eerst sinds 1992/93 twee competitienederlagen in één seizoen tegen the Villans lijden. Drie maanden geleden werd het al 0-3 in het Emirates Stadium. Aston Villa, 35 punten, stijgt van de negende naar de achtste plek, terwijl Arsenal voorlopig tiende blijft met 31 punten.

Een flater van Cédric Soares leidde na 74 seconden al de openingstreffer van Aston Villa in. De bal van de verdediger op Gabriel Magalhaes was te zacht, waarna Bertrand Traoré het strafschopgebied indook en de bal op het juiste moment aan Ollie Watkins gaf. Diens schot via de benen van Rob Holding belandde achter Matt Ryan, die zodoende nog geen twee minuten na zijn basisdebuut voor Arsenal in de Premier League al geklopt was: 1-0.

In het restant van de eerste helft verdedigde Aston Villa, waar Anwar El Ghazi negentig minuten op de bank bleef, met verve de voordelige marge. Arsenal slaagde er alleen in om uit standaardsituaties voor gevaar te zorgen en kende ook een goede fase richting de rust. Na een half uur spelen ontsnapte het team van Arteta aan een ruimere achterstand. Na een heerlijke pass van Ross Barkley stuitte Traoré op Ryan en de rebound van Barkley werd geblokt.

In het eerste kwartier na de onderbreking zocht Arsenal duidelijk naar een gelijkmaker, maar Aston Villa kwam er enkele keren gevaarlijk uit. Ryan keerde een poging van Watkins en een keihard schot van John McGinn was ook een prooi voor de doelman van the Gunners. Arteta greep in en haalde zowel Alexandre Lacazette als Soares naar de kant, ten faveure van Pierre-Emerick Aubameyang en Martin Ödegaard.

Het duel op Villa Park kon in het laatste half uur alle kanten op, mede ook omdat Arsenal sterker werd. De beste kans voor de bezoekers was voor Odegaard, die de bal vanaf de rand van het strafschopgebied na goed voorbereidend werk van Bukayo Saka en Emile Smith Rowe over het doel van Emiliano Martinez joeg. De zoektocht van Arsenal naar de 1-1 bood Aston Villa ook meer ruimte in de counter, maar Ryan hield zowel Jack Grealish van het scoren af.