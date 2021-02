Kieft: ‘Laten we niet vergeten dat Brobbey niet goed genoeg is voor Ajax’

Zaterdag, 6 februari 2021 om 07:05 • Laatste update: 07:05

Wim Kieft heeft alle begrip voor het besluit van Brian Brobbey om na dit seizoen te vertrekken bij Ajax. De negentienjarige spits heeft de aanbieding van directeur voetbalzaken Marc Overmars definitief afgeslagen en trekt de deur van de Johan Cruijff ArenA eind juni achter zich dicht. Kieft stelt vast dat Brobbey simpelweg niet goed genoeg is voor het eerste elftal van Ajax. “Zouden ze echt met Brobbey door willen, dan was Ajax financieel heus over de brug gekomen.”

Ajax maakte deze week via de clubwebsite bekend dat Brobbey vertrekt. De clubleiding liet weten te balen van zijn besluit om niet in te gaan op de aanbieding. Overmars benadrukte dat er alles aan is gedaan om de jeugdinternational te behouden. “Ik begrijp zijn besluit om te vertrekken wel”, schrijft Kieft zaterdag in zijn column voor De Telegraaf. “Financieel kan hij zijn toekomst veiligstellen terwijl hij twijfel voelt bij Ajax. Anders halen ze in Amsterdam geen dure spits van 22,5 miljoen euro”, doelt Kieft op Sébastien Haller.

Volgens Kieft weet Brobbey dat hij op zijn leeftijd zoveel mogelijk wedstrijden moet spelen om zichzelf verder te ontwikkelen. De voormalig Oranje-international merkt op dat talenten bij Ajax in het verleden de tijd en ruimte kregeen om fouten te maken, zonder daar direct op te worden afgerekend. “Sinds de club wil aanhaken bij de Europese top hebben ze minder geduld met spelers en talenten. Zit het even tegen, dan wordt de portemonnee getrokken. Sébastien Haller staat Brobbey in de weg, zoals hij ook de weg verspert voor Lassina Traoré. Wie met zo’n transfersom binnenkomt, kan op het nodige krediet rekenen.”

Kieft is benieuwd naar de volgende stap van Brobbey. Hij vraagt zich af of de cliënt van Mino Raiola kiest voor het geld of dat hij de sportieve argumenten zwaar laat meewegen. “Een negentienjarige spits van Ajax, die gratis valt op te halen, kan overal terecht. Maar bij clubs als Chelsea, Manchester City of Juventus ga je niet spelen na een seizoen Eerste Divisie en wat invalbeurten in het eerste van Ajax”, vervolgt Kieft, die ingaat op de vermeende interesse van RB Leipzig in Brobbey: “Daar loopt een andere Duitse wonderdokter, Julian Nagelsmann, die iedereen beter maakt. Laten we trouwens niet vergeten dat Brobbey niet goed genoeg is voor Ajax. Misschien beseft hij dat zelf ook", besluit de oud-spits.