Spartak bevestigt impasse met Ajax en noemt ‘onvoorwaardelijke betalingen’

Donderdag, 4 februari 2021 om 14:44 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 14:47

Het is allerminst zeker of Quincy Promes het seizoen afmaakt bij Spartak Moskou, zo bevestigt nu ook algemeen directeur Yevgeny Melezhikov van de Russische topclub. De strafzaak die boven het hoofd hangt van de 29-jarige aanvaller vormt voorlopig het struikelblok voor de transfer. "Ajax eist onvoorwaardelijke betalingen ongeacht de rechterlijke beslissing", aldus Melezhikov tegenover Championat.

Spartak vreest na afronding van de transfer niet over Promes te kunnen beschikken, indien hij veroordeeld wordt voor de steekpartij waarvan hij verdacht wordt. Het Openbaar Ministerie in Nederland heeft nog altijd niet bekendgemaakt of Promes voor de rechter moet verschijnen. "Als een voetballer zijn arbeidsfunctie niet kan vervullen door een rechterlijke beslissing, willen we niet dat betalingen onze volledige verantwoordelijkheid zijn", zegt Melezhikov, die nog altijd hoopt op een akkoord met Ajax.

"We hebben veel gesproken, verschillende opties geboden, maar daar is Ajax nog niet mee akkoord gegaan", vervolgt de directeur van Spartak. "Of we haast hebben? We zullen binnenkort de onderhandelingen hervatten." Melezhikov bevestigt verder dat Spartak en Ajax al wel akkoord zijn over de financiële afhandeling van de transfer zelf. Het Russische Sport-Express sprak eerder van een huurperiode tot het einde van het seizoen, met daarbij een optie tot koop voor negen miljoen euro. De Telegraaf deelde die lezing, maar stelde dat er geen sprake is van een koopverplichting.

Erik ten Hag wilde donderdag op de persconferentie niet veel kwijt over de stand van zaken rond Promes. "Over details kan ik natuurlijk niet uitweiden, dat ligt ook niet op mijn bordje", aldus de trainer van Ajax. "Of hij zondag bij de selectie zit tegen FC Utrecht? Nou, wij zullen op zaterdag kijken wat de selectie is, zoals we dat altijd één dag van tevoren doen. Op het moment dat we het wedstrijdplan maken, kijken we wat we nodig hebben. We kijken ook vooruit, er komt weer een hele drukke maand aan."