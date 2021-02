Janssen raadt terugkeer bij Ajax af: ‘Gravenberch heerst op ongekende manier’

Donderdag, 4 februari 2021 om 10:56 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:58

Theo Janssen is onder de indruk van de prestaties van Vitesse-middenvelder Riechedly Bazoer, die volgens De Telegraaf op de radar is verschenen van verschillende clubs uit de subtop van Europa. De voormalig spelmaker van de Arnhemse club ziet Bazoer echter niet zomaar terugkeren bij Ajax, zeker niet zolang Ryan Gravenberch de dienst uitmaakt op het middenveld van de koploper uit Amsterdam.

"Hij speelt geweldig. Maar ja, wel in dit Vitesse, in dit systeem en met deze trainer (Thomas Letsch, red.)", tempert Janssen de euforie rondom Bazoer in een uitgebreid interview met Voetbal International. "Hij en Oussama Tannane krijgen zoveel vrijheid, dat is ongekend, en ze betalen het vooralsnog volledig terug. Dit is de beste Bazoer die we hebben gezien, denk ik, maar wel in een systeem waarin er met drie man centraal achterin wordt verdedigd en hij zich aanvallend kan uitleven." Bazoer staat tot dusver op drie doelpunten in achttien Eredivisie-duels en in twee van de laatste drie wedstrijden van Vitesse kwam hij tot scoren.

Aad de Mos: ‘Zijn pech is dat hij door PSV is opgeleid en niet door Ajax'

De analist velt een hard oordeel over één van de revelaties in de Eredivisie. Lees artikel

"Je ziet hem links en rechts, in de vijandelijke zestien. Maar Ajax en Oranje spelen natuurlijk een heel ander systeem. Daar krijg je deze rol niet en dan zal je hem toch snel weer als middenvelder moeten gaan beoordelen", geeft Janssen mee aan de inmiddels 24-jarige Bazoer, die dit seizoen vaak als centrale verdediger fungeert. De analist denkt niet dat de controleur er verstandig aan doet om na dit seizoen voor Ajax te kiezen. "Kijk je naar Ajax, dan zie je daar nu Gravenberch staan. Die is veel jonger (achttien jaar, red.), maar heerst daar ook al op een ongekende manier. Is toch een ander verhaal. Oranje idem, daar is weleens gespeeld met het systeem dat Vitesse hanteert, maar ook daar zal Bazoer eerder voor het middenveld in aanmerking komen", zo voorspelt Janssen.

"Dus ik denk dat hij bij zijn volgende stap echt moet kijken naar een club en trainer waar hij in dit systeem mag spelen, want dat past hem natuurlijk als een handschoen. Met zijn lange trap is hij dodelijk en heb je een extra spelbepaler, ik moet trouwens zeggen dat hij ook verdedigend echt sterk is", zo besluit Janssen op complimenteuze wijze zijn analyse over Bazoer. Een terugkeer bij Ajax is helemaal geen vanzelfsprekendheid, zo benadrukte zijn broer en zaakwaarnemer Irchandly Bazoer onlangs. "Daar is hij totaal niet mee bezig, dat hij het liefst naar Ajax wil klopt niet", zo klonk het in gesprek met Voetbal International.