Aad de Mos: ‘Zijn pech is dat hij door PSV is opgeleid en niet door Ajax'

Donderdag, 4 februari 2021 om 07:46 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:04

Aad de Mos heeft naar eigen zeggen ‘helemaal niets’ met een voetballer als Riechedly Bazoer. De middenvelder speelt dit seizoen in een verdedigende rol en is zonder meer een van de uitblinkers van het sterk presterende Vitesse in de Eredivisie. Een geniale zet van trainer Thomas Letsch volgens tal van voetbalanalytici, maar daar denkt De Mos toch anders over. “Letsch heeft Bazoer alleen maar achterin gezet omdat hij daar zo min mogelijk schade kan aanrichten”, benadrukt de trainer in ruste. Hij ziet Bazoer dan ook niet op korte termijn in het Nederlands elftal komen.

In de optiek van De Mos laat Bazoer het in de grotere wedstrijden niet zien. “Tegen Ajax zag je hem alweer raar doen, tegen Feyenoord liet hij het afweten, zag ik hem vanaf het middenveld niet meer meelopen. Ja, dat is een harde mening, maar die kan ik echt wel onderbouwen.” De Mos zag hoe Bazoer in tal van jeugdduels van PSV het allemaal te mooi wilde doen, waardoor grote kansen verloren gingen. “Dan had ík hem na afloop aangepakt, maar wat ik zag waren allemaal mensen die hem op de schouders stonden te klappen. Ook trainers. Tja, wat moet je hem dan verwijten?”, vertelt hij aan Voetbal International.

“Díé Bazoer zie ik nog steeds. Dat was een jongen van wie je al meteen zag dat zijn tas werd gedragen als hij naar de club kwam. Hij kan er zelf niets aan doen, zijn pech is geweest dat hij bij PSV is opgeleid en niet bij Ajax.” De Mos benadrukt dat PSV tegenwoordig wél een goede opleiding heeft, maar dat er destijds alleen maar ‘CIOS-mannetjes waren die vooral naar de ranglijst keken’. “Dat was in Amsterdam in die tijd al anders, die waren destijds al veel meer gericht op topvoetbal en wat je nodig hebt. Was Bazoer bij Ajax opgeleid, dan hadden ze dat er wel uit gehaald.”

Bazoer kwam als tiener alsnog bij Ajax terecht, maar dat was volgens De Mos ‘te laat’. De oud-trainer van PSV is benieuwd hoe de verdediger annex middenvelder het er nú van af brengt. “Zien hoe hij twee jaar presteert en wegblijft van rare akkefietjes. Want het kan niet altijd aan anderen liggen, toch? Nee, Bazoer is onbetrouwbaar, zoals ook Oussama Tannane een speler is waar ik niets van moet hebben. Klinkt dat hard? Topvoetbal ís hard. Bij Vitesse mooie balletjes geven is heel wat anders dan bij Ajax en Oranje iedere week moeten. Maar vraag het me over twee jaar, kijken of het hem is gelukt. Hopelijk heb ik geen gelijk.”