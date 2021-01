Dost en Lang schitteren opnieuw voor Club Brugge in Belgische topper

Zondag, 31 januari 2021 om 15:23 • Laatste update: 15:32

Club Brugge heeft zondag een eenvoudige zege geboekt in de Jupiler Pro League op Standard Luik. In eigen huis incasseerde de ploeg van Philippe Clement al vroeg een tegengoal, maar de achterstand werd overtuigend omgebogen in een overwinning: 3-1. Voor zowel Bas Dost, die de 2-1 op het scorebord zette, als voor Noa Lang, die goed was voor een assist en zelf de 3-1 maakte, was er een sleutelrol weggelegd. Stefano Denswil begon op de bank en kwam twintig minuten voor het eindsignaal nog binnen de lijnen, terwijl Ruud Vormer kort voor het einde naar de kant gehaald werd.

Het eerste wapenfeit van de wedstrijd kwam van de voet van Lang, die zijn volley in de tweede minuut geblokt zag worden door Gojko Cimirot. Nog geen minuut later was het voor de bezoekers wel raak, toen Merveille Bokadi na een doorkopbal van João Klauss verrassend de 0-1 op het scorebord zette. De videoscheidsrechter wierp nog wel een scherpe blik op de beelden wegens vermeend buitenspel van de aangever, maar de treffer bleef staan. Hoewel Standard in het eerste kwart van de wedstrijd nog een aantal keer gevaarlijk werd, nam Club Brugge het heft vanaf de twintigste minuut in handen.

Lang ontving de bal na een snelle uittrap van de doelman en bereikte na een fraaie actie Hans Vanaken, die vervolgens overtuigend de gelijkmaker binnenschoot: 1-1. Vanaf dat moment liet Club de tegenstander voortdurend naar adem happen, en de volgende Brugse treffer leek slechts een kwestie van tijd. Het duurde tot uiteindelijk tot vier minuten voor het rustsignaal alvorens Blauw-Zwart op voorsprong kwam. Doelman Arnaud Bodart kon een inzet van Mats Rits niet goed verwerken, waarna Dost op de juiste plek stond om de rebound binnen te tikken: 2-1.

Vlak na rust slaagde de thuisploeg erin de marge te vergroten. Het was Clinton Mata die zijn directe tegenstander uitspeelde en Lang bediende, waarna het voor de Nederlander een koud kunstje was om af te ronden: 3-1. Ruim tien minuten na de thee leek Club de genadeklap uit te delen, toen David Okereke na een steekbal van Mata dacht te scoren; de Nigeriaanse spits zag zijn treffer echter afgekeurd worden wegens buitenspel. Een kwartier voor tijd leek Dost een handsbal te maken in het eigen zestienmetergebied, waarop scheidsrechter Nicolas Laforge naar de stip wees. Op advies van de VAR en na het bekijken van de beelden draaide de arbiter zijn besluit echter terug: geen strafschop.

Assist ? Goal ? Er staat de laatste weken werkelijk geen maat op Noa Lang ????#ZiggoSport #JupilerProLeague #CLUSTA pic.twitter.com/tCIwFCjpVo — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 31, 2021

Na VAR-moment viel het tempo in de wedstrijd weg en hoewel de Standard nog een doorbraak probeerde te forceren, kwam er geen verandering meer aan de stand op het scorebord. Dankzij de zege behoudt koploper Club Brugge een reuzenvoorsprong van veertien punten op achtervolger FC Antwerp; Standard Luik blijft met 38 punten steken op de vierde plek van de ranglijst.