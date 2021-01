AD: Quincy Promes bezig aan laatste dagen bij Ajax

Zondag, 31 januari 2021 om 13:38 • Laatste update: 14:17

Quincy Promes is waarschijnlijk bezig aan zijn laatste dagen als speler van Ajax, zo weet het Algemeen Dagblad te melden. Er heeft volgens de krant een doorbraak in de onderhandelingen plaatsgevonden, waardoor een akkoord tussen de Amsterdammers en Spartak Moskou nadert. Doordat de transferwindow in Rusland open is tot eind februari, hebben beide partijen nog even de tijd om tot een definitieve overeenkomst te komen.

De Telegraaf meldde vorige week dat er ‘beweging’ was rond Promes en dat de aanvaller zelf al met Spartak Moskou gesproken zou hebben, maar dat de Russische club zich nog niet in Amsterdam gemeld had. Daar is nu klaarblijkelijk wel sprake van, want het Algemeen Dagblad meldt dat er spoedig een akkoord moet komen over Promes. De krant stelt dat het een ‘kwestie van tijd’ is voor Ajax en Spartak Moskou een overeenkomst sluiten, aangezien ‘vraag en aanbod de afgelopen dagen flink naar elkaar toegegroeid zijn’.

Promes is zondagmiddag wel gewoon van de partij bij de uitwedstrijd van Ajax tegen AZ. Er is geen haast met een transfer, omdat de Russische transferwindow tot eind februari geopend is. Het betekent dat Spartak Moskou en Ajax niet binnen twee dagen tot een akkoord hoeven te komen. Voor de Amsterdammers dringt echter wel de tijd om nog een vervanger voor Promes aan de gelederen toe te voegen. Voetbal International en De Telegraaf meldden zaterdag dat Kamaldeen Sulemana van FC Nordsjaelland in beeld is als vervanger van Promes.

Het Russische Sport-Express meldde afgelopen week dat Ajax een bod van tien miljoen euro naast zich neergelegd zou hebben, omdat er gemikt wordt op een bedrag van vijftien miljoen euro. Erik ten Hag wil de aanvaller het liefst bij de club houden, omdat de trainer van Ajax van mening is dat hij elke speler hard nodig heeft gezien het drukke schema tot het einde van het seizoen. Ajax heeft bovendien financieel niet de noodzaak om Promes te verkopen.

Bovendien was Spartak Moskou niet van plan om de aanbieding te verhogen, maar daar is nu klaarblijkelijk verandering in gekomen. De huidige nummer drie van de Russische competitie verkocht in januari Aleksandr Kokorin voor 4,5 miljoen euro aan Fiorentina en zou al wel mondeling akkoord zijn met Promes. De 47-voudig Oranje-international kende tussen 2014 en 2019 al een succesvolle periode bij Spartak, waarvoor hij in 135 duels 66 keer scoorde en 33 assists afleverde.

Via Sevilla kwam hij anderhalf jaar geleden bij Ajax terecht, dat bijna zestien miljoen euro naar Spanje overmaakte. De 47-voudig Oranje-international speelde voorlopig 53 wedstrijden voor Ajax, waarin hij goed was voor 22 doelpunten en 6 assists. Dat Promes nog verdachte is in een strafzaak, vormt geen obstakel voor een eventuele transfer naar Spartak. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie Amsterdam liet vrijdag aan Ajax Showtime weten dat er geen voorwaarden zijn gesteld bij de vrijlating van de 29-jarige aanvaller. Daardoor mag Promes in principe gaan en staan waar hij wil.