Club Brugge haalt verrassend zijn vijfde Nederlander binnen

Zaterdag, 30 januari 2021 om 21:05 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:30

Tahith Chong maakt het seizoen op huurbasis af bij Club Brugge, zo meldt de koploper van de Belgische competitie via de officiële kanalen. De 21-jarige aanvaller was dit seizoen eigenlijk door Manchester United verhuurd aan Werder Bremen, maar het Duitse avontuur verliep teleurstellend voor Chong en is voortijdig afgebroken.

Bij Manchester United had manager Ole Gunnar Solskjaer dit seizoen geen plannen met Chong, waardoor in augustus werd besloten om de Oranje-jeugdinternational te verhuren aan Werder Bremen. Chong wist bij de huidige nummer elf van de Bundesliga echter geen basisplaats af te dwingen en mocht de laatste vier wedstrijden zelfs niet invallen. In totaal kwam de Nederlander, die in de jeugd voor Feyenoord speelde, tot vijftien officiële optredens in Duitsland, waarin hij goed was voor één goal en twee assists.

Bij Club Brugge wordt Chong, wiens contract bij United doorloopt tot medio 2022, de vijfde Nederlandse speler. In januari werd Bas Dost gekocht van Eintracht Frankfurt, terwijl Ruud Vormer, Stefano Denswil en Noa Lang al langer voor Blauw-Zwart actief waren. Club Brugge is zaterdag sowieso actief op de transfermarkt, want de club presenteert tegelijkertijd ook Nabil Dirar. De 34-jarige vleugelspits wordt gehuurd van Fenerbahçe.

Trainer Philippe Clement legt op de website van Club Brugge uit waarom Chong en Dirar aangetrokken zijn. Philippe Clement: "We zijn met Club zeer ambitieus in de drie competities waarin we actief zijn", aldus de oefenmeester, die doelt op de nationale competitie, het bekertoernooi en de Europa League. "Er komt een hele drukke periode aan, met veel wedstrijden en in die optiek is het belangrijk om onze kern voldoende breed te houden, zeker na het vertrek van enkele spelers. Met Dirar en Chong halen we twee versterkingen die in principe snel inzetbaar zijn."

"Met Chong halen we iemand die diepgang brengt in het spel, ook zonder bal, iets wat ook Krépin Diatta (voor twintig miljoen euro verkocht aan AS Monaco, red.) en Emmanuel Dennis (verhuurd aan 1. FC Köln, red.) brachten", vervolgt Clement. "Beiden zijn multifunctioneel, iets wat we in deze fase van de competitie zeker kunnen gebruiken. Met de komst van Stefano Denswil, Dirar en Chong zijn we, ondanks de financieel moeilijkere coronaperiode toch voldoende gewapend om het drukke programma aan te gaan."