Aston Villa kent bloedstollende generale bij Luton en is klaar voor Ajax

Aston Villa heeft zaterdag ternauwernood puntenverlies voorkomen in de Premier League. De ploeg van Unai Emery leek gelijk te spelen bij Luton Town, tot Lucas Digne in de slotfase de zege veiligstelde: 2-3. The Villans lijken zo helemaal klaar voor Ajax donderdag. Ook consolideren ze de vierde plek in de Premier League, die goed is voor directe Champions League-kwalificatie.

Velen spraken al van 'de slechtst mogelijke loting', toen Aston Villa als tegenstander van Ajax uit de koker rolde. De Amsterdammers nemen het in een tweeluik – waarvan deel één op 7 maart plaatsvindt – op tegen de club uit Birmingham.

Zaterdag werd duidelijk dat de vrees gegrond is. De ploeg van Unai Emery ging flitsend van start tegen Luton, dat het precies een kwart wedstrijd dichthield.

Daar is de ?????????????????????????????????????? voor Luton Town ?? Het is Tahith Chong die de bal uiteindelijk binnen schiet: 1-2 ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #PremierLeague pic.twitter.com/UDEO3Sf6HO — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) March 2, 2024

Met 23 minuten op de klok mocht Villa een corner nemen. Leon Bailey ging achter de bal staan, en mikte op het hoofd van Ollie Watkins: 0-1. Het was treffer nummer vijftien dit seizoen voor de aanvaller, waarmee hij zijn (record)productie van vorig seizoen evenaarde. Toen had Watkins er echter 37 duels voor nodig.

In duel 27 van dit jaar prikte hij er bovendien nog eentje bij. Die mocht wel grotendeels op het conto van Douglas Luiz. De Braziliaan nam een vrije trap zeer slim, waardoor Watkins alleen voor Luton-doelman Thomas Kaminski kwam te staan. De Belg werd met een bekeken schuiver kansloos gelaten: 0-2.

Villa kon met recht fluitend de rust in. Luton kwam er niet aan te pas, wat de wederopstanding des te verrassender maakte. In de tweede helft oogde Luton fris, waar het in minuut 66 voor beloond werd. Tahith Chong maakte hem: de Nederlander frommelde binnen bij een scrimmage na een hoekschop.

Luton rook bloed en drukte Villa met de rug tegen de muur. Die hield tot een kwartier voor tijd stand. Weer was het een dood spelmoment: Carlton Morris werkte een vrije trap van Alfie Doughty binnen. Daarmee leek Luton een punt veilig te stellen.

Tot Digne een minuut voor tijd toesloeg. De invaller kopte binnen uit een voorzet van Moussa Diaby. Daardoor komt Aston Villa op 55 punten, waarmee het de vierde plek verstevigt. Luton blijft op twintig punten en moet blijven vrezen voor degradatie. The Hatters raakten tot overmaat van ramp ook nog Chong kwijt in de slotfase. De aanvaller moest geblesseerd van het veld.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties