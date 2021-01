Duw van Haller wordt niet bestraft: ‘Dan zit Nijhuis mannelijk te doen...’

Donderdag, 28 januari 2021

Ajax heeft donderdagavond gemazzeld tegen Willem II, zo vindt Kenneth Perez. De ploeg van Erik ten Hag won met 3-1, maar volgens de analist van ESPN had de 2-1 van Brian Brobbey niet goedgekeurd mogen worden. In de aanloop naar het doelpunt beging Sébastien Haller in de ogen van Perez een duidelijke overtreding op Mats Köhlert.

Haller stoomde op aan de linkerflank en ontdeed zich van Köhlert, door de buitenspeler van Willem II een duw in de rug uit te delen. Daardoor kwam Köhlert ten val; Haller bediende Dusan Tadic, die vervolgens de voorzet gaf waaruit Brobbey scoorde. Arbiter Siemen Mulder liet doorvoetballen en videoscheidsrechter Bas Nijhuis greep niet in. "Dan zit Nijhuis mannelijk te doen...", zegt Perez. "Overal op het veld zou hiervoor gefloten worden. Overtreding is overtreding en op dat moment zeker."

"Je scoort er niet door, want wat had Köhlert nog kunnen doen? De voorzet kwam alsnog en de bal kwam bij Brobbey. Maar je kan niet zomaar iemand neerhoeken en ermee wegkomen. Het was een overtreding. Dat zat ook weer mee." Gery Vink, die momenteel de honneurs waarneemt bij Willem II na het ontslag van Adrie Koster, is het eens met de analyse van Perez. "Ja, hij duwt hem gewoon weg. Maar wij staan ook niet goed bij de tweede paal", concludeert Vink na de 3-1 nederlaag.

Erik ten Hag, de trainer van Ajax, spreekt zich niet uit over de overtreding. "De VAR heeft gekeken en geoordeeld", geeft hij aan. Brobbey werd door zijn doelpunt de eerste speler sinds Michael Uchebo in 2012 (voor VVV-Venlo) die in een invalbeurt van maximaal acht minuten goed was voor een doelpunt en een assist. Hij verving Noussair Mazraoui en scoorde een minuut later door een voorzet van Tadic met één succesvolle aanraking te verlengen. Daarna stelde hij Tadic in staat om het duel te beslissen.