Twee van de vijf Nederlanders komen tot scoren in stadsderby van Brugge

Donderdag, 28 januari 2021 om 20:34 • Dominic Mostert

Club Brugge heeft de stadsderby tegen Cercle Brugge donderdagavond in winst omgezet. De koploper van de Belgische Pro League kwam op achterstand door een goal van Anthony Musaba, maar keerde de wedstrijd om via treffers van Brandon Mechele en Noa Lang: 1-2. Daardoor heeft Club een voorsprong van twaalf punten op nummer twee KRC Genk, terwijl Cercle zeventiende blijft staan. Met Stefan Denswil, Ruud Vormer, Lang, Bas Dost (allen Club) en Musaba (Cercle) stonden er vijf Nederlanders aan de aftrap in het Jan Breydelstadion.

De stadsderby van Brugge was de eerste wedstrijd in de Pro League met vijf Nederlanders in de basisploegen sinds het duel tussen Zulte Waregem en Club Brugge in augustus 2018. Het was dan ook niet geheel toevallig dat het eerste doelpunt van Nederlandse makelij was. Na 27 minuten counterde Cercle met succes en fungeerde AS Monaco-huurling Musaba, ex-speler van NEC, als eindstation. Na een voorzet van Dino Hotic legde Iké Ugbo de bal met het hoofd ietwat gelukkig klaar voor Musaba, die van dichtbij afrondde: 1-0.

Het was een verdiende voorsprong, want Cercle was duidelijk de meest dreigende ploeg in de openingsfase. Het team van trainer Paul Clement creëerde in de eerste twintig minuten al enkele serieuze mogelijkheden en wist door een goede organisatie achterin het gevaar van Club te beperken. Pas na het doelpunt kreeg Club voet aan de grond. Een inzet van Vormer na een combinatie met Lang werd nog geblokt, maar acht minuten voor de rust maakte verdediger Mechele er 1-1 van uit een kopbal na een goede passeeractie en dito voorzet van Odilon Kossounou vanaf de rechterflank.

Na een klein uur greep Club de leiding. Na voorbereidend werk van Hans Vanaken stormde Dost alleen af op keeper Thomas Didillon. In plaats van zijn vijfde doelpunt te maken voor zijn nieuwe club, stelde hij de meegelopen Lang in staat om de trekker over te halen: 1-2. Het was voor Lang zijn vijfde doelpunt in de laatste zes wedstrijden in de Pro League. Cercle legde zich niet zomaar neer bij de nederlaag, maar echt grote kansen op de gelijkmaker kwamen er niet meer. Het bleef bij een schot van Musaba, dat werd gekeerd door Simon Mignolet. De 1-3 van David Okereke, na 62 minuten ingevallen voor Lang, werd wegens buitenspel afgekeurd.