Ödegaard dient na nieuwe teleurstelling transferverzoek in bij Real Madrid

Dinsdag, 19 januari 2021 om 20:12 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:16

Martin Ödegaard heeft genoeg van zijn reserverol bij Real Madrid. De 22-jarige aanvallende middenvelder heeft een transferverzoek ingediend bij zijn werkgever, zo verzekert Marca. Ödegaard wil de rest van het seizoen op huurbasis afmaken bij een andere club en heeft daartoe ook toestemming gekregen van de Koninklijke.

Real Madrid leende Ödegaard vier seizoenen lang uit aan respectievelijk sc Heerenveen (twee jaar), Vitesse en Real Sociedad. Deze zomer keerde hij vol verwachtingen terug in de Spaanse hoofdstad. De Noor kreeg van trainer Zinédine Zidane dit seizoen echter slechts 367 speelminuten, verdeeld over negen officiële wedstrijden. Daarin wist Ödegaard geen goals of assists af te leveren.

Ödegaard is niet opgenomen in de wedstrijdselectie voor het Copa del Rey-duel van woensdag tegen Alcoyano uit de Segunda División B. Dat zou de druppel zijn geweest voor de aanvallende middenvelder om een transferverzoek in te dienen. Hoewel Zidane hem liever voor de breedte bij de club houdt, zou de leiding van Real akkoord zijn gegaan met een nieuwe verhuurperiode voor Ödegaard.

De Scandinaviër heeft in Madrid een contract tot medio 2023. Mocht het tot een verhuurperiode komen, dan zal dat volgens Marca zijn laatste zijn. Ödegaard vertegenwoordigt voor president Florentino Pérez te veel transferwaarde om eeuwig uitgeleend te worden: hij wordt dan wel goed genoeg bevonden voor Real, dan wel verkocht. Het is nog onduidelijk welke clubs in de markt zijn voor Ödegaard voor een verhuurperiode. De offensieve middenvelder maakte vorig seizoen op huurbasis bij Sociedad veel indruk, waarvoor hij in 36 officiële wedstrijden 7 keer scoorde en 9 beslissende passes gaf.