Verkiezingsstrijd Barça nadert apotheose: drie concurrenten voor Laporta

Dinsdag, 12 januari 2021 om 10:51 • Rian Rosendaal

Er zijn nog maar vier presidentskandidaten over bij Barcelona, zo klinkt het dinsdag vanuit Spanje. De grote favoriet Joan Laporta moet op 24 januari zien af te rekenen met Víctor Font, Toni Freixa en Emili Rousaud. Het viertal is in de race om later deze maand het stokje over te nemen van Josep Maria Bartomeu, de huidige voorzitter van de Catalaanse grootmacht.

Laporta (10.257), Font (4.710), Freixa (2.821) en Roussaud (2.510) voldeden maandag bij het officieel maken van de kandidatuur aan de eis van tenminsten 2.257 handtekeningen van de socio's, de supporters van Barcelona. De overige presidentskandidaten Agusti Benedito, Pere Riera, Jordi Farré, Lluis Fernández Ala en Xavi Vilajoana haalden onvoldoende handtekeningen op en doen derhalve niet langer mee in de strijd om het voorzitterschap in het Camp Nou.

Laporta droomt van Messi als boegbeeld Barça bij 125-jarig bestaan

In de Spaanse media geldt Laporta als de grote favoriet voor de verkiezingen in Barcelona. De ervaren bestuurder was tussen 2003 en 2010 ook al de preses van de club. Font, die via Twitter pleit voor transparantie bij de verkiezingen, wordt in Catalonië gezien als de grootste concurrent van Laporta. Laatstgenoemde maakte tijdens zijn eerste ambtstermijn de doorbraak mee van Lionel Messi, wiens contract na dit seizoen afloopt. De presidentskandidaat wil er, mits hij verkozen wordt tot nieuwe voorzitter, alles aan doen om de Argentijnse spelmaker voor de club te behouden.

"Ik hoop dat Leo er nog steeds is als we het 125-jarig bestaan (in 2024, red.) van Barcelona vieren", zo liet Laporta maandag weten in een uitgebreid interview met Goal. "Het zou echter geweldig zijn als we samen met Messi de 125ste verjaardag van Barcelona kunnen vieren. Dat zou een fantastisch slot van zijn loopbaan zijn." Laporta denkt dat hij de aangewezen persoon is om Messi te overtuigen van een langer verblijf in Barcelona. "Omdat ik de waarheid spreek. Ik heb de meeste ervaring en ambitie en ben in de ogen van Messi de meest geloofwaardige presidentskandidaat. Ik ben er trots op dat Lionel zegt dat alle beloftes die ik hem heb gedaan zijn uitgekomen", aldus de presidentskandidaat.