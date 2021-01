Laporta droomt van Messi als boegbeeld Barça bij 125-jarig bestaan

Maandag, 11 januari 2021 om 10:01 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:03

Joan Laporta wil niets liever dan dat Lionel Messi ook na dit seizoen verbonden blijft aan Barcelona. De presidentskandidaat, die de huidige voorzitter Josep Maria Bartomeu hoopt op te volgen bij de verkiezingen op 24 januari, heeft van het aanblijven van de Argentijnse spelmaker, wiens contract eind juni afloopt, zelfs een topprioriteit gemaakt.

Er zijn plannen om het Camp Nou grondig te renoveren en Laporta hoopt dat het project in 2024 kan worden afgerond, in het jaar dat Barcelona 125 jaar bestaat. Wat de bestuurder betreft maakt Messi de opening over vier jaar mee als speler van de club. "Ik hoop dat Leo er nog steeds is als we het 125-jarig bestaan van Barcelona vieren", zo laat Laporta weten in een uitgebreid interview met Goal. "Het is geen gemakkelijke opgave, want voor de verbouwing van het stadion is minstens twee jaar nodig." Met de renovatie stijgt de capaciteit van het Camp Nou van ruim 99.000 naar 105.000

"Het hele gebeuren rondom Messi is gemakkelijker dan het stadion. Het zou echter geweldig zijn als we samen met Messi de 125ste verjaardag van Barcelona kunnen vieren. Dat zou een fantastisch slot van zijn loopbaan zijn", vervolgt Laporta zijn relaas over de inmiddels 33-jarige aanvaller. De presidentskandidaat vindt dat hij de aangewezen man is om Messi van een langer verblijf te overtuigen. "Omdat ik de waarheid spreek. Ik heb de meeste ervaring en ambitie en ben in de ogen van Messi de meest geloofwaardige presidentskandidaat. Ik ben er trots op dat Lionel zegt dat alle beloftes die ik hem heb gedaan zijn uitgekomen."

"Dat alles bezorgt mij een sterke onderhandelingspositie. Als voorzitter van Barcelona kan ik hem een aanbieding doen binnen de grenzen van de mogelijkheden op financieel gebied. Daarnaast is het van groot belang wat Leo voor wensen heeft in sportief opzicht", voegt Laporta daaraan toe. "Hij wil graag nog een keer de Champions League winnen. Aan ons dus de taak om ervoor te zorgen dat dat een realistische doelstelling blijft." Laporta staart zich echter niet blind op het aanblijven van Messi. "Het is een topprioriteit, echt heel erg belangrijk. Maar er zijn wel vaker topspelers vertrokken. Dat neemt niet weg dat Leo zonder twijfel een bijzonder geval is."

"Het is de beste speler ter wereld en misschien wel de beste speler ooit, wat verklaart waarom wij hem zo hoog hebben zitten. Zijn situatie is zó belangrijk voor Barcelona dat we er alles aan moeten doen om de band met Leo niet te verstoren. Is dat niet mogelijk, dan zullen we op termijn verder moeten kijken en accepteren dat hij een keer vertrekt. Zijn reis op topniveau is nog niet afgelopen, al staat vast dat elke loopbaan een keer ten einde komt. Barcelona echter zal altijd blijven bestaan", zo besluit Laporta.