‘Nieuwe ontsnappingsroute voor Jayden Braaf (18) bij Manchester City’

Maandag, 11 januari 2021 om 12:56 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:08

Jayden Braaf lijkt er een optie bij te hebben in de Bundesliga. Kicker meldt maandag namelijk dat de achttienjarige vleugelaanvaller van Manchester City op de radar is verschenen van Bayer Leverkusen. Voetbalzone wist eerder al te melden dat dat vanuit Nederland, België en Duitsland serieuze interesse zou zijn in Braaf, wiens contract bij the Citizens doorloopt tot de zomer van 2022. Onlangs werd hij in de Duitse media gelinkt aan Borussia Dortmund.

"We hebben een aantal spelers die we in overweging nemen", zo laat algemeen directeur Rudi Völler weten in een reactie aan bovengenoemd medium, zonder daarbij specifiek de naam van de Nederlander te noemen. Ook is nog niet bekend of het om een koop- of huurdeal gaat. Technisch directeur zou graag zien dat er concurrentie komt voor vleugelaanvallers Leon Bailey en Moussa Diaby, met Braaf dus als één van de voornaamste kandidaten. Leverkusen zou daarnaast ook bovenmatige interesse hebben in Kamaldeen Sulemana van het Deense FC Nordsjælland.

De Daily Mail schreef onlangs dat er frictie zou zijn ontstaan tussen Manchester City en Braaf. De bij de Engelse grootmacht met Jadon Sancho vergeleken buitenspeler kreeg onlangs een aanbieding om zijn verbintenis open te breken. Dat Braaf niet op deze aanbieding besloot in te gaan, heeft voor interne spanningen gezorgd. Ondanks dat hij volledig fit is, behoort hij de laatste tijd niet tot de wedstrijdselectie van Manchester City Onder-23. Er bestond tevens de verwachting bij Braaf dat hij dit seizoen op regelmatige basis zou meetrainen met de hoofdmacht, maar ook die kansen zijn de laatste tijd geslonken. Al met al heeft de jeugdinternational daardoor het gevoel gekregen dat de kansen bij Manchester City beperkt zijn, waardoor hij zijn zinnen heeft gezet op een winterse transfer.

‘Nederlands talent Braaf (18) kan spiegelbeeld volgen met toptransfer’

Er zou reeds gesproken zijn met verschillende clubs uit Nederland, België en Duitsland. Manchester City is eventueel bereid om mee te werken aan een tijdelijk vertrek, maar zou momenteel het meest voelen voor een definitief afscheid, mikken op een transfersom van negen miljoen euro en hopen tevens een terugkoopoptie in een eventuele overeenkomst op te nemen. Manchester City haalde Braaf in de zomer van 2018 weg bij PSV en de voorbije jaren speelde hij in de Onder-18, Onder-19 (het Youth League-team) en de Onder-23. Eerder maakte Braaf ook deel uit van de jeugdopleiding van Ajax en de Amsterdamse club was twee jaar geleden net als Manchester United, Chelsea, Bayern München, West Ham United, Swansea City en Aston Villa geïnteresseerd toen hij bij PSV vertrok.

Een jaar geleden had Leverkusen ook al eens concrete interesse in Braaf, evenals onder meer Dortmund. BVB is net als de club van trainer Peter Bosz opnieuw in de markt voor de jonge aanvaller, zo wist BILD eind december te melden. Volgens de Manchester Evening News is Bosz tevens bezig met de komst van Timothy Fosu-Mensah. De Duitsers zouden de rechtsback voor anderhalf miljoen euro overnemen van Manchester United. De verdediger, met een aflopend contract op Old Trafford, wees een contractvoorstel ondanks af, waardoor een vertrek aanstaande lijkt.

De ‘nieuwe Jadon Sancho’ is klaar om te stralen voor Oranje op het WK

