‘Nederlands talent Braaf (18) kan spiegelbeeld volgen met toptransfer’

Woensdag, 30 december 2020 om 10:47 • Laatste update: 11:23

Borussia Dortmund heeft serieuze belangstelling voor Jayden Braaf, zo verzekert BILD. De achttienjarige Nederlandse aanvaller werd de afgelopen tijd eerder al in verband gebracht met een vertrek bij Manchester City. Voetbalzone maakte eerder melding van belangstelling uit Nederland, België en Duitsland en Borussia Dortmund is dus één van de clubs met concrete interesse. Braaf zou daarmee hetzelfde pad kunnen bewandelen als Jadon Sancho, die in 2017 voor een relatief klein bedrag van City naar Dortmund ging en inmiddels honderd miljoen euro waard is.

Volgens de Duitse boulevardkrant ligt er nog geen akkoord tussen beide clubs en zet Borussia Dortmund in op een zomerse transfer. Borussia Dortmund was afgelopen zomer ook al geïnteresseerd in Braaf, alleen kwam het toen nog niet van een vertrek bij Manchester City. De Daily Mail schreef eerder dat er spanning was ontstaan tussen de Nederlandse aanvaller en de Engelse grootmacht, waardoor een winterse transfer ook niet is uitgesloten. De laatste tijd komt Braaf daardoor weinig aan spelen toe bij de Onder-23 van Manchester City.

Braaf verwachtte dit seizoen op regelmatige basis mee te kunnen trainen met de hoofdmacht van City, maar zag die wens in rook opgaan. De aanvaller tekende in de zomer van 2019 een driejarig contract bij de huidige nummer acht van de Premier League, waardoor hij nu tot de zomer van 2022 vastligt in Engeland. Een recente aanbieding van de club om zijn verbintenis open te breken, werd niet aangegrepen door Braaf. Die actie zou intern voor spanningen hebben gezorgd. Al met al heeft de jeugdinternational het gevoel gekregen dat de kansen bij City beperkt zijn, waardoor hij zijn zinnen heeft gezet op een transfer. City is eventueel bereid om mee te werken aan een tijdelijk vertrek, maar zou het meest voelen voor een definitief afscheid.

Braaf moet zo’n acht tot tien miljoen euro opbrengen voor City, dat daarnaast een terugkoopoptie in het contract hoopt op te kunnen nemen. Braaf maakte in de zomer van 2018 de overstap van PSV naar Engeland en speelt al jaren als jeugdinternational voor het Nederlands elftal. Eerder maakte hij ook deel uit van de jeugdopleiding van Ajax en de Amsterdammers waren twee jaar geleden evenals Manchester United, Chelsea, Bayern München, West Ham United, Swansea City en Aston Villa geïnteresseerd toen hij bij PSV vertrok. Een jaar geleden waren Bayer Leverkusen, RB Leipzig, Borussia Dortmund en Borussia Mönchengladbach concreet in de markt voor de tiener.