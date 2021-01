Fabrizio Romano komt met update over transfer Sébastien Haller

Donderdag, 7 januari 2021 om 20:09 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:24

Sébastien Haller heeft met succes een medische keuring bij Ajax doorstaan, zo verzekert Fabrizio Romano donderdagavond. Volgens de goed ingevoerde transferexpert zal de aanvaller, die voor circa twintig miljoen euro van West Ham United overkomt, ‘in de komende uren’ zijn handtekening onder een meerjarige overeenkomst met de Amsterdamse club zetten. “Confirmed here-we-go”, verzekerde de Italiaan in een tweet, die na enkele minuten al duizenden keren is geretweet.

Mike Verweij, Ajax-watcher van De Telegraaf, schreef tien minuten later dat de transfer bijna in kannen en kruiken is. "Haller heeft medische keuring bij Ajax doorstaan. Nog een paar komma’s en punten scheiden hem van de transfer", licht de journalist op Twitter toe. De belangstelling van Ajax voor Haller, die al persoonlijk rond is over een meerjarig contract, werd woensdagavond gemeld door L'Équipe en donderdagochtend ook door de Nederlandse media.

De transfersom van twintig miljoen euro wordt uitgesmeerd over een langere periode en is een record: Ajax trok nog nooit zo'n groot vast bedrag uit voor een speler. Volgens De Telegraaf bekeek Ajax verschillende opties om aan het bedrag te kunnen voldoen, waarbij een huurperiode met verplichte optie tot koop ook een optie was. Trainer Erik ten Hag liet al weten dat Ajax de transfermarkt goed in de gaten hield. "Als er een kans voor het oprapen ligt, dan zullen we toeslaan. We zijn ons aan het oriënteren en meer dan dat."

Ajax heeft de nodige problemen als het gaat om de spitspositie. Lassina Traoré is sinds begin december geblesseerd en verder zijn routinier Klaas-Jan Huntelaar en de achttienjarige Brian Brobbey de overige spitsen, omdat Danilo aan FC Twente is verhuurd. Op dit moment zijn ook Huntelaar en Brobbey geblesseerd, waardoor Ten Hag zondag thuis tegen PSV mogelijk met Dusan Tadic of Zakaria Labyad in de punt van de aanval moet beginnen. Het is nog onduidelijk of Haller het duel met de Eindhovenaren zal halen.

Haller treft in Ten Hag een oude bekende als trainer. Beiden werkten van begin 2015 tot en met de zomer van 2017 samen bij FC Utrecht. Een doelpuntrijke periode voor Haller, die in 98 wedstrijden 51 keer scoorde. De Ivoriaans international vertrok vervolgens naar Eintracht Frankfurt, waar hij twee succesvolle seizoenen kende. In de zomer van 2019 vertrok de aanvaller voor vijftig miljoen euro naar West Ham, waar hij nog een contract heeft tot de zomer van 2024.