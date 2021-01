Schöne ‘geen optie’ voor Ajax: ‘Heel onlogisch om hem nu terug te halen’

Donderdag, 7 januari 2021 om 15:12 • Laatste update: 15:15

Lasse Schöne keert naar alle waarschijnijkheid niet terug bij Ajax. De Deense middenvelder is transfervrij nadat hij zijn contract bij Genoa heeft laten ontbinden. Zijn zaakwaarnemer Revien Kanhai heeft in de media uitgesproken dat hij een terugkeer van zijn cliënt naar Ajax ‘niet onlogisch’ zou vinden. Mike Verweij, clubwatcher van Ajax namens De Telegraaf, denkt daar anders over.

"Er zijn diverse aanvragen uit Italië. Maar een terugkeer naar Ajax zou ik ook niet onlogisch vinden. Lasse is nu juist de perfecte persoon die de soms ontbrekende balans kan brengen binnen en buiten het veld", zegt de zaakwaarnemer van Schöne tegen Voetbal International. Verweij verwacht niet dat Ajax werk gaat maken van de terugkeer van de 34-jarige middenvelder. “Nee, maar dat is wel het sentiment wat je veel op social media ziet”, zegt hij in een video op de website van de krant. “En dat is ook logisch, want Lasse Schöne is behalve een hele goede speler voor Ajax geweest, ook echt een van de mooiste persoonlijkheden in het voetbal. Hij is een fantastische jongen, maar daar haal je geen spelers op.”

“Op dit moment heb ik te horen gekregen dat Schöne geen optie is voor Ajax”, vervolgt Verweij. “Ze zijn bij Ajax ook een beetje bang voor het Siem de Jong-effect. Het is natuurlijk een oude speler. Hij ging ook weg omdat hij het heel moeilijk kon opbrengen om zich weer in de basis te moeten knokken. Hij heeft een halfjaar niet gevoetbald omdat hij niet speelgerechtigd was voor de Serie A. Dan is het heel onlogisch om hem nu terug te halen”, aldus de clubwatcher, die de terugkeer van Schöne niet volledig wil uitsluiten. “De voetbalwereld kan er na een of twee nederlagen weer compleet anders uitzien. Ze weten waarvoor ze hem kunnen halen, dus ik sluit het niet helemaal uit, maar op dit moment is het absoluut geen optie.”

Schöne kende een sterk eerste seizoen bij Genoa. Vorig jaar zomer echter werd de situatie plots compleet anders voor de ex-Ajacied. Tot zijn verbazing werd de middenvelder door de clubleiding niet op de officiële spelerslijst voor de jaargang 2020/21 geplaatst. Schöne trainde tot dusver wel elke dag mee met de A-selectie, maar speeltijd in de hoofdmacht was geen optie. De nieuwe coach Davide Ballardini had graag een beroep om hem gedaan in de tweede seizoenshelft, maar dat komt er door het ontbinden van het contract dus niet meer van. De nu dus clubloze Schöne kwam in zijn eerste periode bij Ajax, tussen 2012 en 2019, tot 286 wedstrijden (64 doelpunten en 52 assists). Zijn prijzenkast werd in Amsterdam aangevuld met drie landstitels, de TOTO KNVB Beker en tweemaal de Johan Cruijff Schaal. Schöne kwam verder in Nederland uit voor sc Heerenveen, NEC en De Graafschap.