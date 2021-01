Ajacied juicht komst Sébastien Haller toe: ‘Seb is een broeder van me’

Donderdag, 7 januari 2021 om 10:54 • Laatste update: 11:10

Sean Klaiber hoopt dat zijn club Ajax erin slaagt om zijn goede vriend Sébastien Haller over te nemen van West Ham United. Volgens diverse media is de Ivoriaans international persoonlijk akkoord met Ajax en naderen de Amsterdammers een akkoord met the Hammers over een transfersom van twintig miljoen euro. Klaiber speelde bij FC Utrecht samen met de 26-jarige spits en zou zijn komst naar de Johan Cruijff ArenA toejuichen.

Volgens De Telegraaf wil Ajax de transfersom uitsmeren over een periode van vier of vijf jaar, waardoor de club deze transferperiode vier of vijf miljoen euro aan West Ham United betaalt. “Ik heb de geruchten gelezen”, reageert Klaiber tegenover de krant. “Het zou heel tof zijn als we weer samen zouden gaan spelen. Seb is een broeder van me. We zijn goede vrienden. Ik ben nog niet zo lang geleden bij hem in Engeland op bezoek geweest en hij komt ook hier bij mij. Ik heb hem er zelf nog niet over gesproken, want ik heb het pas net gelezen. Maar het zou heel mooi als het rond komt. Dat zou echt super zijn.”

Als spits van FC Utrecht maakte Haller al een sterke indruk. In tweeënhalf jaar was hij in 90 Eredivisie-wedstrijden goed voor 45 doelpunten. In de zomer van 2017 was Eintracht Frankfurt overtuigd en nam de Duitse club hem voor zeven miljoen euro over. “Bij FC Utrecht was hij al een geweldige spits, maar hij is de laatste jaren alleen maar beter geworden door het niveau waarop hij heeft gespeeld”, zegt Klaiber, die Haller in 2019 voor vijftig miljoen euro zag verhuizen naar Londen. “De verdedigers in de Premier League zijn allemaal beren van kerels en in de Duitsland wordt elke wedstrijd op een hoge intensiteit gespeeld. Hij was al een goede speler, maar van spelen op dat niveau word je een nog betere speler.”

In de Bundesliga wist Haller regelmatig het net te vinden. In twee seizoenen scoorde hij 24 keer in de Duitse competitie in 60 wedstrijden. In de Premier League trof hij tien keer doel in vijftig wedstrijden. Volgens Klaiber is Haller sterk in het nemen van strafschoppen. Mocht aanvoerder Dusan Tadic niet in staat zijn om aan te leggen vanaf elf meter, dan weet de Ajax-back wel wie achter de bal plaats mag nemen: “Penalty’s zijn een specialiteit van hem”, aldus Klaiber over Haller, die mogelijk zondag al kan debuteren namens Ajax tegen PSV wanneer de transfer op korte termijn wordt afgerond.