‘Wijnaldum brengt Liverpool slecht nieuws en geeft Barcelona hoop’

Woensdag, 6 januari 2021 om 10:25 • Rian Rosendaal

Georginio Wijnaldum heeft een aanbieding van Liverpool om zijn aflopende contract te verlengen in de wind geslagen, zo weet Todofichajes woensdag te melden. De dertigjarige middenvelder zou wel oren hebben naar een overstap richting Barcelona, waardoor er twijfels zijn ontstaan over een langer verblijf bij the Reds. Wijnaldum werd vorig jaar zomer ook al genoemd bij Barcelona, al ging een transfer destijds niet door.

Bovengenoemd medium wist afgelopen zondag nog te melden dat er een doorbraak was in de contractonderhandelingen tussen het bestuur van Liverpool en Wijnaldum. De Oranje-international zou azen op een verbintenis voor drie seizoenen, terwijl de regerend kampioen uit Engeland niet verder wil gaan dan twee seizoenen. Enkele dagen later klinken er vanuit Spanje dus tegenstrijdige berichten wat betreft het langer aanblijven van de middenvelder in Liverpool. Wijnaldum mag vanaf 1 januari praten met geïnteresseerde clubs uit het buitenland.

In Spanje wordt benadrukt dat één en ander afhankelijk is van de presidentsverkiezingen bij Barcelona op 24 januari. Met de aanstelling van een nieuwe voorzitter, als opvolger van de huidige preses Josep Maria Bartomeu, zal waarschijnlijk meer duidelijk worden over de mogelijkheden op transfergebied voor aankomend seizoen. Het is geen geheim dat Koeman gecharmeerd is van Wijnaldum, die zelf liever niet in het openbaar over zijn toekomst op clubniveau praat.

De contractsituatie van Wijnaldum bij Liverpool is al enige tijd onderwerp van gesprek in Engeland. De Liverpool Echo meldde eind december dat de middenvelder inzet op een topsalaris op Anfield. Hij zou met een nieuw contract net zoveel willen gaan verdienen als onder meer Virgil van Dijk, James Milner en aanvoerder Jordan Henderson. Manager Jürgen Klopp doet er intern alles aan om Wijnaldum te behouden, maar dat heeft dus nog niet geleid tot een definitieve voortzetting van de samenwerking tussen club en speler.