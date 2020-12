‘Wijnaldum heeft belangrijke voorwaarde voor gewenste contractverlenging’

Woensdag, 30 december 2020 om 12:47 • Chris Meijer

Georginio Wijnaldum is bij Liverpool nog altijd in het bezit van een aflopend contract. De Liverpool Echo schrijft dat de dertigjarige middenvelder graag bij the Reds wil blijven, maar wenst na het ondertekenen van een nieuwe verbintenis wel een salaris te gaan verdienen dat past bij key role. Volgens de lokale krant maakt Wijnaldum deel uit van de unofficial leadership group binnen de selectie van Liverpool.

Deze groep van bepalende spelers bestaat verder uit James Milner, Virgil van Dijk en aanvoerder Jordan Henderson. Volgens de Liverpool Echo wil Wijnaldum zijn belangrijke rol binnen de selectie van Liverpool ook terugzien in zijn salaris. De krant stelt dat de kans klein is dat Wijnaldum een nieuw contract bij de regerend kampioen van Engeland ondertekent als daar geen salarisverhoging tegenover staat. Beide partijen zouden al een tijdje zonder succes in onderhandeling zijn over een nieuw contract.

Zolang Wijnaldum geen nieuw contract ondertekent bij Liverpool, mag hij vanaf 1 januari gaan onderhandelen met nieuwe clubs. Bij the Reds bestaat er desondanks vertrouwen dat er nog voor die tijd - dus binnen twee dagen - een akkoord kan worden gesloten met de 62-voudig Oranje-international. Hij wil zelf naar verluidt graag bij Liverpool blijven, aangezien hij zich met zijn gezin op zijn plek voelt in Engeland.

Manager Jürgen Klopp heeft er intern op aangedrongen dat alles op alles moet worden gezet om te verlengen met Wijnaldum. De Duitse oefenmeester denkt dat het eenvoudiger is om te verlengen met de middenvelder dan een vervanger te vinden. De naam van Wijnaldum werd de afgelopen tijd meer dan eens gelinkt aan Barcelona, terwijl ook Internazionale belangstelling zou hebben. Volgens transferexpert Fabrizio Romano heeft Wijnaldum in ieder geval beloofd dat hij Liverpool eerst zal informeren als hij besluit om te vertrekken, voordat hij in gesprek gaat met andere clubs.

Wijnaldum, die zondagavond tegen West Bromwich Albion (1-1) nog het middenveld vormde met Jordan Henderson en Curtis Jones, tekende in de zomer van 2016 een vijfjarig contract bij Liverpool, dat hem voor zo’n dertig miljoen euro overnam van Newcastle United. Met Liverpool werd Wijnaldum onder andere landskampioen en won hij in 2019 de Champions League ten koste van Tottenham Hotspur (2-0 winst). In de halve finale die daaraan voorafging eiste Wijnaldum een hoofdrol voor zich op door twee keer te scoren in de thuiswedstrijd tegen Barcelona (4-0 winst). Het bleek nipt voldoende voor een finaleplek en de uiteindelijke winst.