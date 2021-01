‘Sergio Ramos zei: ‘Ze willen een team rond mij en Lionel Messi vormen’’

Dinsdag, 5 januari 2021 om 10:36 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 10:38

Het aflopende contract van Sergio Ramos blijft de gemoederen bezighouden. De 34-jarige aanvoerder van Real Madrid wordt veelvuldig aan een vertrek gelinkt en dinsdag is dat niet anders. Journalist Josep Pedrerol claimt op de tv-zender El Chiringuito dat Ramos door Paris Saint-Germain is benaderd met de belofte dat ook Lionel Messi aangetrokken zal worden.

Ramos heeft volgens Pedrerol woensdag een ontmoeting gehad met president Florentino Pérez van Real Madrid. Daarin zou de centrumverdediger de preses hebben verteld niet akkoord te gaan met het laatste contractvoorstel dat de Koninklijke hem heeft gedaan. Ramos zou Pérez tevens hebben gewaarschuwd voor het 'megaproject' dat Paris Saint-Germain heeft opgezet.

"Ramos zei tegen Pérez: 'PSG heeft me verteld dat ze een team rond mij en Messi willen vormen'", aldus Pedrerol. Messi beschikt bij Barcelona ook over een aflopend contract en wordt al langere tijd aan PSG gelinkt. De 33-jarige Argentijn zou daar herenigd kunnen worden met zijn vriend Neymar, met wie hij tussen 2013 en 2017 samenspeelde bij Barcelona. Le Parisien meldde eerder dat Mauricio Pochettino, de nieuwe trainer van PSG, de opdracht heeft gekregen om zijn landgenoot Messi te verleiden tot een overstap naar Parijs.

Real gelooft naar verluidt niet dat PSG een beter contractvoorstel kan en wil doen aan Ramos dan de club zelf heeft gedaan. De Spaanse grootmacht heeft daarom nog altijd de hoop dat de mandekker ook volgend seizoen in Madrid actief zal zijn. Ramos is bezig aan zijn vijftiende seizoen bij Real, dat hem in 2005 overnam van Sevilla. Met 666 officiële wedstrijden staat de verdediger derde achter Raúl en Iker Casillas als het gaat om meeste gespeelde wedstrijden voor Real.