Luis Suárez maakt in spectaculaire slotfase belangrijk doelpunt in titelstrijd

Zondag, 3 januari 2021 om 18:14 • Laatste update: 18:18

Atlético Madrid heeft zondagmiddag de koppositie in LaLiga heroverd. Op bezoek bij Deportivo Alavés was de ploeg van Diego Simeone, na een knotsgekke slotfase, met 1-2 te sterk. Door een late gelijkmaker leken de Madrilenen op puntverlies af te stevenen, maar in blessuretijd bezorgde Luis Suárez zijn ploeg toch nog de overwinning. Dankzij de zege op de Basken gaan los Colchoneros nu met 38 punten uit 15 wedstrijden aan de kop in de competitie; Real Madrid, dat al 17 wedstrijden speelde, volgt op de tweede plek met 36 punten. Het Barcelona van Ronald Koeman komt later in de avond nog in actie op bezoek bij SD Huesca.

Simeone, die de voorkeur aan Ángel Correa gaf boven João Félix in de spitspositie, zag hoe Atlético voortvarend uit de startblokken schoot. Het eerste wapenfeit van de wedstrijd kwam na zes speelminuten van de voet van Yannick Carrasco, die met een schot vanaf de linkerkant doelman Fernando Pacheco tot een redding dwong. Even na de mogelijkheid van Carrasco begon de Madrileense storm te liggen, al kon Alavés niet profiteren van de afwachtende houding van de tegenstander.

Op slag van rust slaagden de bezoekers, die moeite hadden met de Baskische opponent, erin de bevrijdende openingstreffer te vinden. Na een goede loopactie van Suárez kreeg Marcos Llorente de ruimte om aan te leggen voor een schot vanaf de rand van het zestienmetergebied. Hoewel hij mikte op de linkerhoek, zag hij zijn inzet via het been van Victor Laguardia in de rechterbenedenhoek belanden: 0-1.

In de eerste helft werden er maar weinig kansen gecreëerd, waardoor Atlético Madrid besloot na de rust een tandje bij te zetten. Zes minuten na rust liep Suárez gevaarlijk richting het vijandige doel, maar de spits wachtte te lang en liet zich van de bal zetten. Na een ruim een uur spelen werden de problemen voor Alavés groter, toen de club met tien man kwam te staan. Nadat scheidsrechter Juan Martínez Munuera een keiharde tackle van Laguardia over het hoofd had gezien, kreeg de verdediger op aandringen van de videoscheidsrechter alsnog een rode kaart gepresenteerd.

Een kwartier voor tijd werd Suárez nog met een fraaie steekpass oog in oog met Pacheco gezet, maar de Uruguayaan punterde rakelings naast. Vijf minuten voor het eindsignaal leek het noodlot onverwacht toe te slaan voor de Madrilenen. Joselu had vanaf rechts een een harde, lage voorzet in huis, die door verdediger Felipe achter zijn eigen doelman geschoten werd: 1-1. Toch slaagde Atlético erin de gelijkmaker in blessuretijd onschadelijk te maken. De inmiddels ingevallen Félix ontving een steekpass aan de rechterkant van het strafschopgebied en bezorgde de bal bij Suárez, die van dichtbij de niet te missen kans verzilverde: 1-2.