Arsenal schittert in de sneeuw en doet weer helemaal mee

Zaterdag, 2 januari 2021 om 22:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:54

Arsenal heeft zaterdagavond voor de derde keer op rij gewonnen in de Premier League. De manschappen van manager Mikel Arteta walsten met groot gemak over West Bromwich Albion heen: 0-4. Het mooiste doelpunt van de avond kwam op naam van Kieran Tierney, die na een solo prachtig de kruising vond. Arsenal stijgt van de vijftiende naar de elfde plek en staat nog zes punten achter nummer drie Tottenham Hotspur. West Brom zal zich op de negentiende plek zorgen maken.

Vanaf het eerste fluitsignaal opende Arsenal het vuur op het doel van West Bromwich Albion. Keeper Sam Johnstone bracht nog redding op een laag schoot van Héctor Bellerín en Bukayo Saka, maar kon niet voorkomen dat Tierney na 23 minuten de score opende. De vleugelverdediger zette op de linkerflank een solo in, zette daarbij Darnell Furlong te kijk en raakte eenmaal naar binnengekomen met rechts de verre bovenhoek: 0-1.

Vijf minuten later verdubbelde Arsenal zijn voorsprong via een prachtig teamdoelpunt. Saka speelde diepe spits Alexandre Lacazette aan, die zijn beurt Emile Smith Rowe over rechts diep stuurde. De lage voorzet van de aanvallende middenvelder werd vervolgens simpel ingetikt door de doorgelopen Saka: 0-2. Lacazette kreeg in de eerste helft nog twee mogelijkheden op meer: eerst zag de Fransman zijn schot afketsen op een verdediger, op slag van rust zag hij Johnstone na een poging uit een lastige hoek redding brengen.

Direct na rust dacht West Bromwich terug in de wedstrijd te komen, maar het rake schot van Callum Robinson uit een rebound werd afgekeurd wegens buitenspel in de aanloop. Daarna pakte Arsenal het initiatief weer en een kwartier na rust viel de derde treffer voor de Londenaren. West Brom-verdediger Semi Ajayi schoot de bal op zijn eigen paal, waarna Smith Rowe in de rebound op diezelfde Ajayi, die inmiddels op de doellijn stond, stuitte. In een nieuwe rebound maakte Lacazette het karwei van dichtbij wél af: 0-3.

Lacazette zorgde even later ook voor de volgende treffer van Arsenal. De centrumspits wist een halfhoge voorzet vanaf links door Tierney met zijn knie knap te verlengen tot in het doel: 0-4. Pierre-Emerick Aubameyang deed nog twee pogingen om ook een doelpunt op het scorebord te krijgen. Eerst verlengde de Frans-Gabonees een schot van Tierney tot net over het doel, daarna mikte hij vanaf de linkerkant van de zestien in de korte hoek in de handen bij Johnstone.