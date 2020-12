Roger Schmidt sluit ervaren aanwinst uit: ‘Ik geloof niet in zulke transfers’

De geruchtenmolen kwam bij PSV behoorlijk op gang toen Mario Götze twee maanden geleden na zijn eerste treffer in Eindhovense dienst een openlijke uitnodiging verstuurde aan André Schürrle om naar PSV te komen. De twee Duitsers speelden in het verleden samen bij Borussia Dortmund en werden met Duitsland wereldkampioen, maar een transfer van Schürrle naar Eindhoven ziet trainer Roger Schmidt niet gebeuren.

In gesprek met het Eindhovens Dagblad blikt Schmidt terug op een bomvolle eerste seizoenshelft, die door PSV dinsdagavond werd afgesloten met een 4-1 overwinning op VVV-Venlo. Daardoor gaat de ploeg als nummer twee de winterstop in, met een punt achterstand op Ajax. De Duitse oefenmeester is zeer te spreken over de samenwerking met technisch directeur John de Jong en algemeen directeur Toon Gerbrands. "De rol van John de Jong is heel belangrijk", aldus Schmidt. "Hij is in competitie met tal van buitenlandse clubs en moet een transfer telkens maar tot een goed einde zien te brengen. Dat heeft hij bijvoorbeeld met Ibrahim Sangaré knap gedaan, door goed te timen. In juli was hij echt nog niet haalbaar voor ons en een paar maanden later wel."

PSV verraste afgelopen zomer met de komst van Götze. "Bij Mario was het een kwestie van heel goed voorbereid zijn en dat waren we gelukkig", zegt Schmidt. "Er was nog ruimte om hem aan te trekken. Ik ben goed te spreken over de samenwerking die we samen met algemeen directeur Toon Gerbrands op hebben gebouwd. We kunnen over alles en in goede harmonie praten.”

De geruchten rond de komst van Schürrle helpt Schmidt graag de wereld uit. “Ik geloof zelf niet zo in transfers van al gestopte spelers, juist omdat bij hen het vuur geblust is." Schürrle zette afgelopen zomer een punt achter zijn carrière. De Duitser liet zijn nog een jaar doorlopende contract bij Borussia Dortmund ontbinden. "Deze beslissing is in langere tijd bij mij gegroeid", zei Schürrle in juli. "Ik hoef geen applaus meer te ontvangen."

Schmidt droeg als speler rond de eeuwwisseling de shirts van onder andere SC Verl, SV Lippstadt en SC Paderborn. Bij laatstgenoemde club stond hij ook als trainer langs de lijn, maar als het aan de 53-jarige oefenmeester van PSV had gelegen, was hij nooit gestopt met voetballen. “Op mijn 37ste durfde ik het na een aantal zware blessures niet meer aan. Het vuur brandde nog wel, maar ik werd angstig omdat mijn knieën niet meer wilden.”