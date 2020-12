Feyenoord herovert derde plaats op Vitesse na hattrick Bryan Linssen

Dominic Mostert 23 december 2020 • Laatste update: 23:16

Feyenoord heeft 2020 afgesloten met een overwinning op sc Heerenveen. De Rotterdammers waren in De Kuip nagenoeg de hele wedstrijd de betere partij en zegevierden dankzij drie doelpunten van Bryan Linssen met 3-0. Linssen speelde door het ontbreken van Nicolai Jörgensen als centrumspits. Feyenoord neemt op basis van het doelsaldo de derde plek over van Vitesse, dat eerder op de avond verloor van AZ, en heeft een achterstand van vijf punten op koploper Ajax.

Hoewel trainer Dick Advocaat niet kon beschikken over Luis Sinisterra en Jörgensen, was er aan aanvallende dreiging van Feyenoord geen gebrek in de eerste helft. Het was een klein wonder dat er in de eerste helft niet werd gescoord door de thuisploeg. Na twee minuten testte Steven Berghuis de reflexen van Erwin Mulder en in de tiende minuut deed Jens Toornstra hetzelfde. Van afstand schoot Mark Diemers in het zijnet. De middenvelder stond halverwege de eerste helft aan de basis van de grootste kans voor Feyenoord: hij verstuurde een steekpass op Berghuis, die Luciano Narsingh een opgelegde kans bezorgde. Laatstgenoemde trof echter de buitenkant van de paal.

Twee minuten voor de rust was Narsingh opnieuw ongelukkig. Hij trok vanaf de linkerflank naar binnen en plaatste zijn indraaiende schot tegen de lat; in de rebound kopte Berghuis bij de tweede paal naast. De grootste kans van Heerenveen in de eerste helft volgde kort daarna, toen Eric Botteghin de bal volledig verkeerde raakte in een poging een lange bal van Heerenveen te onderscheppen. De verdediger lanceerde onbedoeld Henk Veerman, die afstormde op doelman Nick Marsman en in het zijnet punterde. Het was een van de weinige kansen die Heerenveen wist te creëren en Feyenoord zal vooral teleurgesteld zijn geweest door het gebrek aan precisie voor de goal.

Het langverwachte openingsdoelpunt viel in de tweede minuut van de tweede helft. Tyrell Malacia werd aan de linkerflank geen strobreed in de weg gelegd en leverde een messcherpe voorzet op Linssen, die alleen nog zijn hoofd tegen de bal hoefde te plaatsen na een goede loopactie: 1-0. Het was zijn eerste doelpunt in de Eredivisie in De Kuip na 21 eerdere doelpogingen. Niet veel later maakte Linssen ook zijn tweede van de avond. Lutsharel Geertruida veroverde de bal voor Feyenoord, waarna een rappe counter ontstond en Berghuis de bal panklaar legde voor Linssen. In de striemende regen kwam Feyenoord daarna niet meer in de problemen. Sterker nog: in de blessuretijd kopte Linssen raak na een corner van Diemers.