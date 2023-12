Linssen doet open sollicitatie voor vriend: 'Nederlandse clubs: wakker worden!’

Alex Schalk hoopt op een terugkeer naar de Eredivisie. De 31-jarige spits, die afgelopen vrijdag nog beslissend was namens Urawa Red Diamonds, loopt eind deze maand uit zijn contract.

De Nederlanders Schalk en Bryan Linssen spelen inmiddels zo’n anderhalf jaar samen bij Urawa Red Diamonds, dat zich vrijdagavond dankzij eerstgenoemde plaatste voor de halve finale van het WK voor clubteams.

In het Prince Abdullah al-Faisal Stadium in Jeddah was de Japanse formatie met 0-1 te sterk voor het Mexicaanse Léon. Schalk werd in het laatste kwartier matchwinner door vijf minuten na zijn invalbeurt de enige treffer van de wedstrijd voor zijn rekening te nemen.

In de halve eindstrijd treffen Schalk en Linssen dinsdagavond Manchester City. Reden voor ESPN om via FaceTime contact op te nemen met het tweetal. Presentatrice Fresia Cousiño Arias is in Goedemorgen Eredivisie benieuwd naar Schalks contractsituatie en vraagt Linssen welk niveau zijn ploeggenoot aankan.

“Ik denk dat Schalk heel veel aankan”, antwoordt de ex-Feyenoorder. “Het niveau in Japan is onbekend in Europa, maar zoals de manager van Tottenham Hotspur (Ange Postecoglou, red.) een keer heeft gezegd: ‘De Japanse competitie is na de top vijf in Europa de sterkste competitie.’

“Het niveau ligt hier heel hoog”, vervolgt Linssen. “Over het algemeen is het niveau vergelijkbaar met Nederland. Misschien zelfs nog wel hoger als je alle ploegen mee in beschouwing neemt, dus ik denk dat Schalk voor bijna alle Eredivisie-clubs een meerwaarde kan zijn.”

Schalk bevestigt vervolgens zelf dat zijn contract bij Urawa Red Diamonds op 31 december afloopt. “Ik ben op zoek naar een nieuwe uitdaging, maar sta in principe voor alles open. Ik ben natuurlijk al wel negen jaar in het buitenland. Met het gezin terug naar Nederland zou ook iets moois zijn, maar we gaan het zien.” Linssen kan het vervolgens niet laten om een open sollicitatie voor zijn goede vriend en ploeggenoot te doen: “Nederlandse clubs: wakker worden!”, zegt hij met een knipoog.

