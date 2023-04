Seuntjens maakt onderweg naar Japan tijd vrij om dankbaarheid uit te spreken

Woensdag, 26 april 2023 om 12:25 • Wessel Antes • Laatste update: 12:24

Ralf Seuntjens gaat Nederland weer verlaten voor Japan, zo laat hij via Instagram weten. De 34-jarige spits van FC Imabari gaat in het land van zijn werkgever verder om weer volledig fit te raken. De Bredanaar is inmiddels op Schiphol en neemt voor zijn vliegtuig vertrekt de tijd om zijn dankbaarheid uit te spreken naar Sparta Rotterdam en zijn personal trainer. Sparta-trainer Maurice Steijn wordt in het bijzonder genoemd.

"Dankbaar", opent Seuntjens zijn bericht. “Dankbaar naar Sparta Rotterdam, Maurice Steijn en alle leden van de staf + spelers. Epic Personal Training Breda ook bedankt. Beide hebben mij de eerste stappen laten maken om mijn lichaam weer te vormen en richting een terugkeer te sturen. Vanaf nu verder in Japan om daar volledig fit te raken. Nogmaals bedankt alle toppers bij Sparta en Epic Personal Training Breda.” Sparta-doelman Nick Olij reageert direct onder het bericht van Seuntjens. “Held”, schrijft de sluitpost, gevolgd door twee hartjes. “Je bent een topper.”

Bij Seuntjens werd anderhalve maand na zijn entree in Japan een tumor ontdekt. Vervolgens kreeg hij de diagnose lymfeklierkanker. De routinier keerde direct terug naar Nederland om aan een pittig behandeltraject te beginnen. Seuntjens was vorig jaar enige tijd somber gestemd over de slagingskansen, maar kijkt inmiddels weer positief naar de toekomst. Begin dit jaar is de rechtspoot schoon verklaard. Het is nog niet bekend wanneer de voormalig aanvaller van onder meer NAC Breda en De Graafschap daadwerkelijk minuten kan maken voor Imabari.

Bij Imabari gaat Seuntjens spelen op het derde niveau van Japan. Zijn werkgever staat na zeven wedstrijden op de vijfde plek in de J3 League. Voor de tumor werd ontdekt bij Seuntjens kwam de spits drie keer in actie voor Imabari, waarin hij eenmaal het net wist te vinden. Naast Seuntjens zijn er vier andere Nederlanders actief in Japan. Bryan Linssen en Alex Schalk spelen voor de Urawa Red Diamonds in de J1 League, terwijl Jay-Roy Grot de huidige spits is van Kashiwa Reysol. Jordy Buijs speelt op het tweede niveau van Japan voor Fagiano Okayama.