Derksen snapt hosanna rond Feyenoorder niet: ‘Een hele kwetsbare jongen’

Jeroen van Poppel 21 december 2020 • Laatste update: 22:13

Johan Derksen heeft zich gestoord aan de hosannastemming rond Marcos Senesi. De verdediger van Feyenoord werd volgens de analist van Veronica Inside door 'de voetbalkenners' ten onrechte de hemel in geprezen en speelde tegen Vitesse (1-0 verlies) niet sterk. "Als Feyenoord die Senesi kan verkopen, dan moeten ze dat heel snel doen", stelt Derksen.

Derksen vindt de prestatie van Senesi tegen Vitesse, die een aantal keer opzichtig werd afgetroefd door Loïs Openda, aanleiding om zich kritisch te uiten over de Argentijn. "Ik heb me een tijdje stil gehouden, want hij deed het wel aardig", zegt de analist. "Dan komen al die voetbalkenners, dat het zo'n fantastische centrale verdediger is. Ik vind het helemaal geen fantastische verdediger. Dan krijgt hij een bal op zijn pantoffel, die vliegt de bovenhoek in (tegen Fortuna Sittard, red.), dan is het helemáál geweldig. Maar ik vind het gewoon een hele kwetsbare jongen. Als hij een goede dag heeft, kan hij met Feyenoord mee, maar gauw wegdoen als je er geld voor kan krijgen."

Hans Kraay junior vond Senesi ook 'heel slecht' tegen Vitesse, maar denkt dat Feyenoord twintig miljoen euro voor hem zou kunnen krijgen. "Daar is wel markt voor", aldus Kraay junior. Derksen reageert daarop met: "Ik zou hem voor tien miljoen ook wegdoen." Kraay junior weet waar het zwakste punt van Senesi ligt. "Waar hij op afgerekend wordt: hij is niet snel. Hij werd een keer aan de achterlijn er uitgelopen door Openda, dat was echt pijnlijk. Maar hij kan behoorlijk koppen, hij heeft een behoorlijke inspeelpass, hij dribbelt in."

Derksen vindt dat Senesi profiteert van de tactiek die trainer Dick Advocaat toepast bij Feyenoord. "Hij kan niet met ruimte in zijn rug spelen", stelt de analist. "Hij heeft geluk dat Advocaat altijd met de kont in het strafschopgebied speelt en daar een muur bouwt. Als hij in een modern team speelt, dat hij naar de middellijn moet komen en daar druk zet, dan is hij zo kwetsbaar."

Kraay junior tipt Feyenoord om te kijken naar Ko Itakura, die momenteel door FC Groningen wordt gehuurd van Manchester City. "Die Itakura, dat is echt een hele, hele goede speler", aldus de oud-voetballer. "Behoorlijke snelheid, groot, tweebenig. Manchester City heeft gezegd: Groningen kan hem niet houden, maar we willen hem misschien nog wel een jaartje aan wat hoger verhuren. Als je nou Senesi verkoopt en je huurt Itakura, dan ben je al een flink stukje opgeknapt, Feyenoord zijnde." Derksen voegt nog toe dat hij Itakura een 'beetje wild' vindt.