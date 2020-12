Van der Sar: ‘Waren dan uitgelachen en met pek en veren Nederland uitgejaagd’

AZ probeerde vorig seizoen via de UEFA de eerste plaats in de Eredivisie te bemachtigen, ondanks de koppositie van Ajax en het feit dat de competitie vanwege de coronacrisis definitief werd stilgelegd door de KNVB. De beslissing van AZ om de zaak aan te kaarten bij de Europese voetbalbond zorgde destijds voor gefronste wenkbrauwen bij Edwin van der Sar, algemeen directeur van Ajax.

Van der Sar weet niet of Ajax bij een eventuele tweede plaats bij de UEFA had aangeklopt. "Wij zijn ervan overtuigd dat we bij het uitspelen van de competitie kampioen waren geworden", klinkt het zelfverzekerd uit de mond van de Ajax-directeur in een uitgebreid interview met Voetbal International. "We hadden na de winterstop een lastige periode gehad, lagen uit Europa en uit de beker. De ziekenboeg stroomde weer leeg en alle aandacht kon op het slot van de Eredivisie. We waren gebrand om te laten zien dat wij de beste waren."

"Wel denk ik: Als wij op doelsaldo tweede hadden gestaan, en we hadden op deze manier geprobeerd om toch nummer één te worden, dan waren we uitgelachen en met pek en veren Nederland uitgejaagd", verwijst Van der Sar naar de stap van AZ naar de UEFA na het stopzetten van de competitie vanwege het coronavirus. Robert Eenhoorn, algemeen directeur van de Alkmaarse club, verbaast zich over de storm aan kritiek richting AZ. "De buitenwereld is pas mee gaan lezen op de helft. We werden na het stopzetten van de competitie geconfronteerd met beslissingen dat bij de amateurs en de onderkant van de Eredivisie de competitie nietig werd verklaard. Nou, wie zegt ons dat de bovenkant ook niet nietig verklaard zou worden?", vraagt de AZ-directeur zich hardop af.

"De UEFA heeft die mogelijkheid voorkomen door te stellen dat op sportieve gronden van dat seizoen de Europese plek toegewezen moest worden", voegt Eenhoorn daaraan toe. AZ moest zich derhalve gaan opmaken voor de Europa League in plaats van de Champions League. De algemeen directeur heeft geen enkele spijt van zijn manier van handelen eerder dit jaar. "Vooropgesteld: wij beweren niet dat wij zomaar even kampioen waren geworden. Ajax had een geweldige selectie en Feyenoord was in opmars, maar natuurlijk zouden wij het weer doen. Dat heeft te maken met de argumenten die ik hierboven aangaf", aldus Eenhoorn, die vindt dat de KNVB in de hele kwestie veel beter had moeten communiceren. "Als je genegeerd wordt, dan komt de sportman in je naar boven. Dan ga je de strijd aan."