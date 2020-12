Keown: Volgende ster van Arsenal gaat net zo eindigen als Özil

Granit Xhaka heeft zich afgelopen zondag niet populair gemaakt met de woede-uitbarsting die de middenvelder van Arsenal zondag een rode kaart opleverde in het verloren duel met Burnley (0-1). Analist Martin Keown is van mening dat de kans groot is dat Xhaka binnenkort niet meer in de plannen voorkomt van Mikel Arteta, zeker als de middenvelder nog eens de fout in gaat. Wat Keown betreft heeft de Zwitser zijn krediet verspeeld en zou Xhaka net zo kunnen eindigen als Mesut Özil, die sinds maart niet meer in de wedstrijdselectie wordt opgenomen.

Zondagavond kreeg Arsenal in eigen huis visite van laagvlieger Burnley, maar ondanks het overwicht in de eerste helft gingen The Gunners pijnlijk onderuit. De nederlaag kon voor een groot deel toegeschreven worden aan Xhaka, die ruim tien minuten na rust zijn ploeg in de steek liet. Na een overtreding ontstond er een opstootje op het veld, waarbij de middenvelder zijn tegenstander Ashley Westwood bij de keel greep. Na het bekijken van de VAR-beelden was het duidelijk: Xhaka had opnieuw de controle over zichzelf verloren. Tot overmaat van ramp passeerde Pierre-Emerick Aubameyang een kwartier voor tijd zijn eigen doelman en een nederlaag kon niet meer voorkomen worden.

Keown heeft geen goed woord over voor het gedrag van de Zwitsers international en stelt dat nog een fout hem wel eens de das om kan doen bij Arsenal. “Hij ligt onder vuur na zijn optreden van zondag, en terecht. Hij komt gewoon gewoon tekort op het veld en hij heeft een aantal grote fouten gemaakt. Zoveel fouten zelfs, dat het me zou verbazen als hij nog in genade wordt aangenomen door Arteta”, oordeelt de oud-verdediger van onder meer Arsenal hard.

Ook de oefenmeester van de Londenaren passeert de revue in het betoog van Keown in de Daily Mail. "Het is duidelijk dat Arteta van plan is om in een 4-2-1-3 opstelling te spelen. Maar om dat te laten werken heeft hij twee centrale middenvelders van wereldklasse nodig. Hij heeft er misschien één in de persoon van Thomas Partey, maar de Ghanees is vanwege zijn blessure nog altijd niet beschikbaar.” Keown denk wel te weten waar het misgaat: “Arsenal is nog steeds op zoek naar de juiste balans op het middenveld, in tegenstelling tot the Spurs, die met Pierre-Emile Hojbjerg en Moussa Sissoko het perfecte duo hebben. Zij zijn bereid om alles te geven voor hun team en de manager."

De analist vindt dat Arteta meer mag vertrouwen op de jongere spelers die hij tot zijn beschikking heeft, aangezien de ervaren spelers het blijkbaar niet kunnen bolwerken. "Als de ervaren spelers het niet kunnen, is het tijd om een jong speler een plek op het middenveld toe te vertrouwen. Ainsley Maitland-Niles is een Engelse speler en speelde centraal op het middenveld uitstekend tegen Rapid Vienna. Hij heeft een hoog tempo, is goed in balbezit en kan verdedigen", beveelt de oud-voetballer aan.

Toekomst van Özil

The Sun meldt dinsdagavond dat Özil niet van plan is om in januari te vertrekken bij Arsenal. The Gunners zien de 32-jarige Duitser graag van de loonlijst verdwijnen, maar Özil zelf geeft er naar verluidt de voorkeur aan om zijn contract uit te dienen. De aanvallende middenvelder, die in de belangstelling staat van meerdere clubs uit de Major League Soccer, vertrekt in dat geval per 1 juli 2021 transfervrij bij Arsenal. Tot die tijd zal hij zijn salaris van 350.000 pond per week, een slordige 387.000 euro, blijven opstrijken in Londen.