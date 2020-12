Feyenoord maakt komst van Arne Slot wereldkundig

Feyenoord heeft de komst van Arne Slot wereldkundig gemaakt. De Rotterdammers maken via de officiële kanalen bekend dat de oefenmeester per 1 juli 2021 zijn handtekening zet onder een tweejarig contract, waarbij de club de optie heeft om deze verbintenis nog met één seizoen te verlengen. Slot was tot eerder deze maand werkzaam als trainer van AZ, maar werd door de Alkmaarders op straat gezet toen bleek dat hij reeds een aantal keer had gesproken met Feyenoord.

De Rotterdammers maken tegelijkertijd bekend dat John de Wolf in ieder geval een van de assistenten van Slot zal worden. “Ik heb drieënhalf jaar met veel plezier gewerkt bij AZ en ben de club en de spelers dankbaar voor de ontwikkeling die ik als trainer heb doorgemaakt. Deze stap naar Feyenoord is een hele mooie vervolgstap in mijn carrière. Als een topclub als Feyenoord zich meldt, dan ben je niet alleen vereerd maar zeker ook trots dat je deze stap kan maken”, zo geeft Slot te kennen op de website van zijn nieuwe werkgever. Hij wordt bij Feyenoord de opvolger van Advocaat. De 73-jarige oefenmeester nam in oktober 2019 op zijn beurt het stokje over van de vertrokken Jaap Stam.

“Arne heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een succesvolle trainer met een herkenbare speelstijl, waarbij spelers zich uitstekend doorontwikkelen, wat voor Feyenoord natuurlijk heel belangrijk is. Bovendien hebben we er groot vertrouwen in dat straks met hem de prestaties onder Dick Advocaats leiding een goed vervolg kunnen worden gegeven”, voegt technisch directeur Frank Arnesen toe. Slot wordt aan het einde van het seizoen pas officieel gepresenteerd bij Feyenoord, volgens Arnesen om de selectie op het restant van dit seizoen met de huidige staf en selectie te houden.

“Er is nog veel om voor te strijden. Bovendien willen we hier allemaal met goede prestaties in zowel de competitie als de beker zorgen dat Dick zijn loopbaan, in elk geval als clubtrainer, op een heel mooie manier kan afsluiten”, benadrukt Arnesen. Nadat Advocaat begin deze maand zijn vertrek aankondigde, kwam Feyenoord Transfermarkt nog dezelfde week met het bericht dat Feyenoord in vergaande onderhandelingen met Slot zou zijn. De 42-jarige oefenmeester zou zonder medeweten van de directie van AZ met de Rotterdammers gesproken hebben, waarna besloten werd op hem ondanks een tot het einde van het seizoen lopend contract per direct op straat te zetten.

Slot, die bij AZ voorlopig is opgevolgd door assistent Pascal Jansen, sprak daags na zijn ontslag van een ‘harde klap’ en ging niet in op de vermeende onderhandelingen met Feyenoord. Twee weken later hebben de Rotterdammers zijn komst met ingang van volgend seizoen dus wereldkundig gemaakt. Voor de oud-middenvelder van PEC Zwolle, NAC Breda en Sparta Rotterdam is Feyenoord na AZ zijn tweede club als hoofdtrainer. Hij stond sinds de zomer van 2019 aan het roer bij de Alkmaarders en eindigde in het vorige afgebroken seizoen met AZ bovenaan in de Eredivisie, in punten gelijk met Ajax. Eerder werkte hij als jeugdtrainer bij PEC Zwolle en fungeerde hij bij SC Cambuur en AZ als assistent.