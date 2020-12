Driessen: ‘Ik vind dat Ajax Promes dan op staande voet moet ontslaan’

Valentijn Driessen kijkt niet helemaal op van de arrestatie van Quincy Promes, die wordt verdacht van het neersteken van een familielid tijdens een feest in zijn bedrijf in Abcoude. De chef voetbal van De Telegraaf had in de voorbije maanden al signalen ontvangen dat de Ajax-aanvaller zich in verkeerde kringen begaf, en het incident van afgelopen zomer is voor Driessen dan ook geen daverende verrassing.

"Het is niet zo verwonderlijk", opent Driessen dinsdag in een video-item van Veronica Inside. "Er is een bepaalde achtergrond. Een tijd geleden zijn wel wel gewaarschuwd voor mensen met wie hij omging, dat je daar echt wel voor op moet passen. En dat dat geen frisse figuren zijn. En dat een aantal daarvan in de gevangenis zit. En over dat rapplaatje waarin hij figureert. Die jongen zit volgens mij voor een bepaalde liquidatie achttien jaar vast. Ja, dat je daar mee omgaat. Wat dat betreft komt het niet helemaal uit de lucht vallen, zo'n bericht. Maar het blijft natuurlijk dieptriest en het is ook wat John van den Heuvel zegt: Daar is toch wel een beetje een taak weggelegd voor Ajax."

"Het is hun werknemer, om die op een of andere manier toch wat strikter te begeleiden daarin", vervolgt Driessen zijn verhaal over Promes. "Op het moment dat je hoort van, René (Van der Gijp, red.) die had al iets gehoord in Ibiza, dat hij zijn vrouw een pak rammel had gegeven. En dit soort vrienden, daar moet je als club misschien toch wat meer bovenop zitten. Het is wel een investering van 15.7 miljoen euro die je gedaan hebt. En je kent zijn verleden, hij is bij Ajax op zestienjarige leeftijd weggestuurd. Dan ben je jong en doe je weleens rare dingen, dus ook Quincy Promes. Daar kan je nog van zeggen van: 'Oké, dat kan je hem niet nadragen'. Maar dit zijn dingen van de afgelopen jaren." Om gelijk een vergelijking te maken: "Het zou hetzelfde zijn als bijvoorbeeld Wesley Sneijder iedere zaterdagochtend een kop koffie gaat drinken met Willem Holleeder op één of ander terras. Dan zegt iedereen ook van: 'Ja, moeten we dat willen, Ajax zijnde?'"

Driessen denkt overigens niet dat het steekincident met Promes al bekend was bij de leiding van Ajax. "Ik weet dat Mike (Verweij, clubwatcher Ajax, red.) Miel Brinkhuis (persvoorlichter Ajax, red.) heeft gebeld. Die was redelijk verbouwereerd, al had hij het wel al gehoord. Die zegt: 'Ik weet helemaal niet wat er nu gaat gebeuren. Om tien uur (zondag, red.) trainen ze, dan zien wel wel of hij verschijnt'. En hij verscheen niet." Driessen denkt dat Ajax maatregelen moet treffen op het moment dat Promes schuldig wordt bevonden. "Ze hebben bepaalde normen en waarden en een grote transfersom voor hem betaald in 2019. Dan ga je wel kijken welk plaatje eruit komt als hij schuldig is. Als schuld bewezen is, dan vind ik dat Ajax hem op staande voet moet ontslaan. Maar daarnaast moeten ze wel een procedure starten om een schadeclaim neer te leggen bij hem. Promes verdient genoeg en heeft genoeg geld. Het is natuurlijk een enorme kapitaalsvernietiging van iemand die 15,7 miljoen euro heeft gekost en dadelijk een EK gaat spelen."

Volgens Driessen moet de KNVB bij een eventuele veroordeling van Promes ook hard ingrijpen. "Misschien speelt hij de sterren van de hemel op het EK en maakt hij drie beslissende goals. Dan is die 15,7 miljoen euro straks 40,7 miljoen euro. Ja, dat loopt Ajax allemaal mis. Dus ik vind dat ze daar wel een zaak van moeten maken. Dus de schade op hem verhalen als hij schuldig wordt bevonden." Driessen stipt nog een mogelijk probleem aan bij een eventuele vrijlating van Promes. "Wat gaat Ajax dan doen? Ik denk dat ze hem gewoon laten voetballen. Hij is in staat van beschuldiging gesteld, maar in feite nog onschuldig. Je zal wel moeten kijken hoe hij er mentaal voorstaat en of hij wil en kan voetballen. Kan hij het naast zich neerleggen en focussen?", aldus Driessen, die ook meedenkt met Ajax. "Moet je die jongen brood uit zijn mond stoten op het moment dat er niks is bewezen?"