Ten Hag dekt zich in: ‘Laatste zestien is geen vanzelfsprekendheid voor Ajax’

Erik ten Hag heeft gemengde gevoelens overgehouden aan de uitkomst van de loting voor de zestiende finales van de Europa League. Ajax werd maandagmiddag in het Zwitserse Nyon gekoppeld aan Lille OSC, de huidige koploper in de Franse Ligue 1. "Onder de clubs die we konden treffen zaten op papier makkelijkere tegenstanders dan Lille, dat is duidelijk”, geeft Ten Hag te kennen.

De coach van de Amsterdammers heeft een hoge pet op van de Franse opponent en hij had dan ook liever een andere tegenstander uit de koker zien komen. “Het is een stevige loting, zeker voor een geplaatste ploeg zoals wij. Lille is koploper nu en dat zegt iets over de huidige kracht van het team. Een sterke ploeg, dus het is geen vanzelfsprekendheid dat we bij de laatste zestien gaan komen.” In de ogen van de trainer wordt het Franse voetbal vooral gekenmerkt door de combinatie van techniek en het fysieke aspect.

De opponent van Ajax is natuurlijk geen onbekende, daar de teams elkaar vorig seizoen al tweemaal troffen in de groepsfase van de Champions League. Zowel in Lille als in Amsterdam was de ploeg van Ten Hag te sterk, stipt ook de trainer aan: "Toen hebben we twee keer van ze gewonnen, daar putten we vertrouwen uit. Ik kijk er erg naar uit, want het is een mooi affiche. Het is zaak dat we verder een fitte selectie tot onze beschikking hebben. We moeten twee goede dagen hebben om ze te verslaan, maar gaan er alles aan doen om de achtste finale te bereiken."

Ajax zal het tweeluik openen op 18 februari met een heenwedstrijd in het Stade Pierre-Mauroy, waarna de Ajacieden op 25 februari de klus in eigen huis definitief hopen te klaren. In de strijd om een plek in de achtste finales zal Ten Hag het in de de eerste ontmoeting in ieder geval moeten stellen zonder de geschorste Ryan Gravenberch. Verder hoopt de oefenmeester zonder kleerscheuren uit de zware januarimaand te komen, waarin er voor Ajax veel krakers in de Eredivisie op het programma staan.